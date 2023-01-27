Як росіянам здатись у полон ЗСУ: оновлена версія інструкції зібрала понад 650 тисяч переглядів

Покрокова інструкція для російських військовослужбовців про те, як здатися у полон, допомагає їм урятувати свої життя від вірної загибелі. Нещодавно у ній з'явилося важливе доповнення.

У ньому розповідають, як можна здатися ЗСУ за допомогою квадрокоптера. Алгоритм дій розробили фахівці Центру стратегічних комунікацій на основі рекомендацій Генштабу ЗСУ.

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Як росіянам здатися у полон – оновлена інструкція

Насамперед варто зауважити, що інструкція вже отримала понад 650 тисяч переглядів. Зокрема статистика сайту свідчить, що 69 тисяч користувачів, які її переглянули – робили це з території Росії, а ще 7 тисяч – з Білорусі.

Залишитися живим можна. Для цього слід добровільно здатися в полон української армії. Україна поважає міжнародне право, суворо виконуючи положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, гарантуючи їм право на життя та гідність,

– мовиться у публікації.

Тепер у матеріалі пояснили, як можна здатися за допомогою квадрокоптеру. Алгоритм дій виглядає так:

Попередньо треба зв'язатися з проєктом “Хочу жити” у чат-боті або, зателефонувавши напряму.

Отримавши верифікацію, потрібно прибути на вказане місце у точний час.

За можливості, варто додатково інформувати представника ЗСУ про прибуття на місце і дочекатися наступних інструкцій. Крім цього, можна просто зачекати на появу квадрокоптера в зоні видимості.

Треба встановити з квадрокоптером візуальний контакт. Дивлячись на дрон, підняти обидві руки в сторони й вгору. Це означатиме готовність виконувати подальші команди.

Якщо все пройде добре – дрон здійснить маневр. Він спершу підніметься, а потім опуститься на кілька метрів.

Далі треба йти за дроном, який зі швидкістю людської ходьби направлятиме в точку зустрічі з представниками Збройних Сил.

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Перелік контактів, куди можуть звертатися солдати російської армії чи їхні родини

Для російських солдатів, які перебувають на території Росії та їхніх рідних – зв'язатися за через Telegram або WhatsApp:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.

Для тих військових, які на території України:

688 – тільки з українських номерів;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Крім цього, можна використати чат-бот "Хочу жить" у Telegram. Більше інформації можна знайти тут.

До слова, раніше в українській розвідці заявили, що незабаром почнеться нова хвиля мобілізації в Росії. Особливу увагу, за даними ГУР, приділятимуть жителям "центральних регіонів", зокрема москвичам.