"Говорять про евакуацію": як у Криму колаборанти готуються до приходу ЗСУ

Росіяни готуються до оборони в тимчасово окупованому Криму й риють траншеї просто на узбережжі. Налякані там і колаборанти.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, заможні кримські колаборанти намагаються придбати нерухомість в третіх країнах, зокрема, в Туреччині й шукають можливість виїхати. Раніше постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що росіяни вже вивозять свої родини з півострова.

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"Це стосується й російських громадян, які там. Вони дуже зомбовані. Вони ще сподіваються, що їх "захистять" збройні сили Росії", – заявив він.

У Криму паніка

Барієв розказав, що є кілька індикаторів, які свідчать про те, що мешканці півострова налякані й говорять про те, що треба евакуюватися.

Перший індикатор, вважає він, що будівельний бізнес в тимчасово окупованому Криму зупинився.

"І не тому, що немає будівельних матеріалів, а тому, що бояться проводити будівельні роботи й чекають ЗСУ", – сказав він.

Окрім того, додав член Меджлісу кримськотатарського народу, росіяни дуже активно на інтернет-сервісі для розміщення оголошень розпродають побутові речі та техніку, яка була придбана 2 – 3 роки тому.

"Це свідчить про те, що вони розпродаються й починають виїжджати", – зауважив він.

Підготовка до евакуації з півострова

Ба більше, Ескендер Барієв розповів, що місцеве населення починає говорити про евакуацію одне з одним.

І дійсно, не лише по домівках проходять і збирають інформацію – чи є там літні люди, засоби транспортні, неповнолітні діти. Таку ж інформацію збирають в муніципальних, державних установах,

– наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, жителі Криму говорять між собою про те, хто як буде евакуюватися з півострова. Усе більше починає говорити й самопроголошений прем'єр Криму Сєргєй Аксьонов про те, що створює ПВК "Конвой".

"Так він намагається сказати про те, що "ми із кримчан створимо захисну таку бригаду, яка буде захищати Крим", – розповів Барієв.

Чи змінюється ситуація

Він розказав, що, за даними цивільних, в тимчасово окупованому Криму нині багато російських військовослужбовців та військової техніки, зокрема, старих військових "ЗІЛів".

"Це все свідчить, що дійсно в Криму змінюється ставлення до всіх процесів. Якщо раніше вони більш були впевнені, що їх "захистять" збройні сили Росії, нині починає змінюватися ситуація", – сказав він.

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В Криму розносять повістки

Ескендер Барієв відзначив, що проукраїнські громадяни теж виїжджають із Криму. Усе, щоби уникнути мобілізації на тимчасово окупованому півострові. Він зауважив, що призов там розпочався, фактично, на два тижні раніше, ніж планувалося.

По домівках проходять і розносять повістки. І для нас важливо, звісно, аби наші співвітчизники залишалися там. Але це небезпечно також,

– заявив він.

Член Меджлісу кримськотатарського народу підсумував, що треба робити усе в інформаційному плані, щоби росіяни, які незаконно приїхали до Криму, та колаборанти, якомога швидше звідти поїхали.

Що відбувається в тимчасово окупованому Криму