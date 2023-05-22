"Мали час підготуватися": як ворог чекає на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Україна готується до майбутнього контрнаступу. Росіяни до нього теж готуються та укріплюють свої позиції на Херсонщині.

Про це 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що окупанти укріпили свої позиції досить сильно.

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"У них, на жаль, був час підготувати лінію оборони, їх декілька. Вони це саме робили на правобережній частині Херсонщини", – розповів Соболевський.

Однак, завдяки успішній реалізації плану деокупації з боку ЗСУ, ворог був вимушений просто залишити правий берег Дніпра, зокрема, піти з Херсона. Те саме нині відбувається і на лівобережжі.

Окупанти мінусуються кожен день. Я впевнений, що завдяки тактиці ЗСУ, вся наша територія там буде звільнена з мінімальними втратами серед наших хлопців, адже ніхто не буде штурмувати "в лоб" ці лінії оборони,

– вважає заступник голови Херсонської облради.

Як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

"Промивання мозку" від окупантів

Росіяни намагаються "промити мозок" місцевим мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Мовляв, "Росія там назавжди й що все буде добре". Для цього вони намагаються реалізувати велику кількість заходів у сфері культури та спорту. Тобто показати, що нібито вже "мирне життя та нічого не буде".

Водночас із населених пунктів, де росіяни мають зацікавленість, вони продовжують фактичну депортацію, яку називають "евакуацією".

"ЗСУ під час контрнаступу знищать цей населений пункт" – це їхній основний аргумент для населення. Це певна логічна розбіжність в їх діях, але логіки там шукати не потрібно", – зауважив Соболевський.

Що відбувається в Херсонській області