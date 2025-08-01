Російські війська продовжують спроби оточити Покровськ. Обстановка на цьому напрямку залишається вкрай напруженою. Поточна динаміка свідчить про високу ймовірність подальшого загострення ситуації.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зазначив, що на напрямку Покровська росіяни активно закидають диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Вони проводять розвідку та чинять тиск на бойові порядки українських військ.

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Ворог намагається взяти в оточення місто

Це може свідчити про підготовку ворога до спроби штурму міста основними силами.

Оскільки ми поступаємося чисельністю, а ще й змушені відволікатись на знищення цих груп, утримувати оборону стає складніше. Не можна залишати ДРГ у тилу – якщо вони закріпляться, то почнуть відтягувати на себе наші сили, концентруватися, і тоді тримати оборону буде значно важче,

– розповів Денис Попович.

Він додав, що наразі ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою: ворог активно закидає диверсійно-розвідувальні групи, а загроза напівоточення міста є цілком реальною. Російські війська тиснуть із півночі в напрямку Покровська, а також намагаються обійти місто з південного заходу – щоб замкнути кільце оточення.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Ситуація суттєво погіршилася в останні місяці.

Які перспективи? Як завжди в таких випадках – або візьмуть, або не візьмуть. Ми сподіваємося, що Покровськ вдасться втримати,

– сказав Попович.

Він також наголосив, що нинішня тенденція на цьому напрямку свідчить про ймовірне подальше загострення ситуації.

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляв, що одна з головних транспортних артерій, яка веде до Покровська, майже заблокована через атаки БпЛА та ворожі засідки. Через це українським військовим доводиться пересуватися пішки – іноді до 20 кілометрів – несучи на собі все необхідне спорядження, аби дістатися до позицій.

Добропілля залишається останнім великим населеним пунктом перед потенційним повним оточенням Покровська. Захоплення цього міста може відкрити Росії шлях до встановлення повного контролю над Донецькою областю.