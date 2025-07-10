У Херсонській облраді розповіли про цинічні методи "патріотичного виховання" дітей на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються активно залучати молодь до військового навчання. Їм дають зброю в руки та пропагують ненависть до України.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі 24 Каналу розповів, що українці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити тихий спротив діям Росії. Фільтраційні заходи максимально жорсткі – у Херсонській облраді фіксують затримання та арешти на ТОТ.

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Росія "зомбує" українську молодь

Він додав, що молодь залишається для окупантів пріоритетом.

"Цього року вони знову застосували багато своїх так званих програм: "культурний обмін", "оздоровлення" – усе це в лапках, бо їхня мета – не здоров'я молоді й не культурне виховання, а пропагандистська обробка, зомбування. Вони возять дітей по території Росії, водять їх обов'язково по всіх музеях – усе це у мілітарному форматі, з акцентом на Другу світову війну", – розповів Юрій Соболевський.

Він додав, що в області відбувається те саме. Росіяни проводять активну роботу як у школах, так і в позашкільних закладах: через "Юнармію", так званий "козацький рух", а також регулярні зустрічі з "героями СВО", яких водять по навчальних закладах.

Важливо! Росія системно викрадає українських дітей під прикриттям "допомоги" та "оздоровлення". Насправді це – насильницьке перевиховання в дусі російської пропаганди. Батьків змушують віддавати дітей через шантаж і залякування. У таборах дітям видають російські телефони й SIM-карти, контролюють їхній доступ до інформації та нав’язують потрібний Росії контент.

Таких програм росіяни розгорнули дуже багато. Певні результати вони вже мають, адже люди тривалий час перебувають в умовах окупації.