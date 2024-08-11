Танк уже дуже важко знайти: що вигадують росіяни, щоб урятуватися від FPV-дронів
Українські FPV-дрони це величезна проблема для ворога на фронті. Безпілотники наробили окупантам величезної біди. На будь-якій дорозі за 7 – 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення через кожні 50 метрів є щось спалене.
Про це 24 Каналу розповів головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов. Зараз ворог вигадує нові способи, щоб протидіяти роботі українських безпілотників.
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Що вигадують росіяни для протидії FPV-дронам
Всі дороги на підступах завдяки FPV-дронам перетворились на дороги смерті, де на російських загарбників полюють так звані аналоги протитанкової керованої ракети.
Проте якщо ПТРК працює в діапазоні 3,5 кілометри, то дрони залітають на розв'язку Ясинувата – Донецьк – Авдіївка це 22 кілометри,
– зауважив Фірсов.
За його словами, зараз українським підрозділам стало важче працювати, адже якщо пів року тому у цілях були танки, самохідні артилерійські установки, МТЛБ, то зараз їх поменшило.
Танк взагалі дуже важко знайти, але стало дуже багато мотоциклів, мопедів, багі, гольф-карів тощо. Ворог це навмисно зробив, тому що FPV-дронами ми його допекли,
– мовив головний сержант роти ударних БпЛА.
Крім того, противник винаходить різні способи, щоб уникнути ураження FPV-дроном. У росіян з'явилися смартгодинники з системою, яка аналізує частоти, і якщо бачить, що поряд FPV-дрон, то сповіщає, що піхоті треба тікати. Вони зупиняються і біжать в лісопосадку.
90% випадків, коли ти летиш на FPV-дроні за 300 метрів окупанти зупиняються і вибігають. Через це по ворогу стало важче влучати,
– зазначив Фірсов.
Крім того, російські загарбники посилили засоби радіоелектронної боротьби. Зараз противник вішає так звану штору, це суттєва перепона для відео й пілот не бачить, куди він летить.
Тактика противника на фронті
Загалом тактика ворога на фронті залишається незмінною. Вона полягає в тому, щоб малими групами піхоти досягати успіху, але перед цим ворог застосовує артилерійську підготовку й засипає все авіаційними бомбами.
Наприклад, у нас була позиція, це просто бліндажик. Туди прилетів ФАБ-500, але не розірвався. Таких випадків багато,
– додав головний сержант роти ударних БпЛА.
У такий спосіб росіяни потроху намагаються вибити наших бійців. За день лише по одному напрямку росіяни можуть скинути близько 50 – 70 таких бомб. Психологічно українським військовим дуже важко витримати такий тиск.