"Ваш Харків ще шкодують": росіяни цинічно реагують на смертельний удар по Салтівці

Уночі проти 18 серпня окупанти вчергове обстріляли Харків. Під прицілом опинилися два райони – Слобідський та Холодногірський. Під прицільним ударом опинився місцевий гуртожиток.

Відомо, що у місті пролунало 5 вибухів. Станом на 7:40 кількість загиблих зросла до семи осіб, ще 20 – поранених, двоє з них діти. Попри жахливі втрати серед цивільного населення України, росіяни продовжують цинічно виправдовувати режим кривавого диктатора, який очолює їхню країну, інформує 24 канал.

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Реакція росіян на обстріл Харкова

Скріни коментарів "простих росіян, які ні в чому не винні" опублікувала низка харківських телеграм каналів. На цинізм відреагував також речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він опублікував скриншот на якому росіянин стверджував, що обстріл Харкова – це "вимушена міра".



Реакція росіян на обстріл Харкова / Скриншот телеграм-канал Братчук

Все, що треба було знати про росіян,

– відреагував на коментар Братчук.

Загалом у мережі гуляє понад сотня схожих тез. Усі вони походять з пропагандистських телеграм-каналів та містять одні й ті ж тези – погрози українцям, згадки "бандерівців" та "неонацистів". Не зупиняє коментаторів навіть той факт, що внаслідок жорстокого обстрілу харківського гуртожитку постраждало мирне населення, зокрема діти.

Реакція росіян на нічні обстріли Харкова / Скриншоти телеграм-канал Харьков Life

Тим часом росЗМІ брешуть, що ніякого обстрілу гуртожитку не було, а обстріл здійснювався виключно по військових об'єктах.

Обстріли Харкова з 17 на 18 серпня: головне

Росіяни обстрілювали Харків впродовж цілої ночі. 17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок ворожого обстрілу зайнявся триповерховий житловий будинок. На місце влучання ракети виїхали рятувальники та медики екстреної допомоги.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували "Іскандером". Ракета вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери. Наразі відомо, що гуртожиток зруйнований вщент.

Крім цього обстріл спровокував пожежі в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області. А також Холодногірському та Салтівському районах Харкова.

На обстріл відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожна трагічна новина про Салтівку – це біль за всю Україну.

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