Це чергове підтвердження російського терору. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте На літо росіяни готують операцію з захоплення великого міста на Півдні

Тривалий час Shahed та їхні російські модифікації сприймалися як відносно примітивна зброя: заздалегідь запрограмований маршрут, мінімальна гнучкість, обмежена точність. Ставка була на дешевизні та масовості. Такі дрони були ефективні радше як інструмент виснаження ППО та тиску на інфраструктуру, ніж як засіб точкового ураження.

Однак останній рік засвідчив зміну підходу. Дедалі частіше ми бачимо підтвердження даних про використання росіянами супутникового зв'язку, зокрема Starlink, на ударних БпЛА. Це принципово змінює їхні можливості:

з'являється стабільний канал зв'язку на великій відстані;

оператор отримує доступ до відеокерування в режимі реального часу;

з'являється можливість корекції маршруту на фінальній ділянці польоту;

ціль може бути обрана або змінена безпосередньо перед ураженням.

У такій конфігурації дрон перестає бути "сліпою" зброєю. Він стає дистанційно керованим засобом вибіркового ураження.

Чому удар по потягу – це окремий маркер

Стаціонарні цивільні об'єкти ще можуть бути цинічно виправдані агресором як інфраструктура подвійного призначення. Потяг – ні. Це не склад, не вузол зв'язку, не енергетичний об'єкт. Це рухома цивільна ціль, характер якої очевидний у момент спостереження.

Якщо дрон із каналом зв'язку вражає потяг, це означає одне – рішення про атаку ухвалює людина, яка бачить ціль і усвідомлює її цивільний характер. А отже дроном керував російський терорист, один зі 146 мільйонів терористів сусідньої країни.

Це пряме застосування сили проти мирних жителів.

Технології подвійного призначення і питання відповідальності

Правильну роль в цьому питанні зайняло Міністерство оборони України та його очільник Михайло Федоров. Вони оперативно вирішили проблему використання Starlink на російських БпЛА.

Через кілька годин після появи російських дронів зі зв'язком Starlink над українськими містами команда Міноборони оперативно зв'язалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв'язання цієї проблеми. Це рішення важливе не лише політично, а й концептуально.

Реєстрація терміналів Starlink у вкрай короткий термін – справді розв'язала проблему. Після відключень у російських підрозділів на окремих напрямках зафіксовані зниження інтенсивності штурмових дій і проблеми з координацією, про що заявив Генеральний штаб ЗСУ. На практиці це одразу вплинуло на управління російськими підрозділами та на застосування дронів.

Цікаво "Активуй не активуй – дістанеш 155 калібр": як українці зробили Starlink ворога мішенню

Ми вступили в епоху, де цивільні технології зв'язку стають критичним елементом бойових систем. Формально вони не є зброєю. Тільки формою зв'язку. Але фактично – можуть визначати, чи здатен дрон:

обирати цивільну ціль;

обходити радіоелектронну боротьбу;

завдавати ударів там, де раніше це було неможливо.

Якщо така технологія системно використовується для воєнних злочинів, питання відповідальності перестає бути абстрактним. Україна використовує Starlink виключно для зв'язку та застосування дронів по військових об'єктах, що є законною ціллю. Московити, як притаманно їхній гнилій натурі, щоб кошмарити звичайних людей.

У світі не лише Україна зіштовхується з викликами, пов'язаними з контролем над використанням супутникових систем. Так, в Ізраїлі у 2023 – 2024 роках уряд та відповідальні відомства обговорювали й навіть тимчасово припиняли офіційне використання мережі Starlink через побоювання, що її сигнали можуть бути використані проти них.

Зокрема після заяв про потенційне використання цієї мережі в Секторі Гази, що викликало політичний спротив на найвищому рівні та розрив співпраці з SpaceX зі сторони міністерства зв'язку країни. Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Караї (Shlomo Karhi) прямо висловлював сумніви щодо безпеки використання Starlink у зоні конфлікту, посилаючись на ризик його застосування для терористичних чи небезпечних активностей, і наполягав на розриві формальних зв'язків з проєктом, поки ці ризики не будуть вирішені.

Тож хоч в Росії офіційно не працює Starlink, проте вони можуть неофіційно отримувати термінали через паралельний імпорт чи третіх країн, обходячи санкції. І їх застосування в режимі реального часу з території Росії чи Білорусі можна відстежити. А отже рішення вимкнути їх компанією SpeceX є дуже правильним.

Російська тактика дедалі менше схожа на класичні воєнні дії і дедалі більше на системне залякування цивільного населення. Удари по житлових кварталах, лікарнях, енергетиці, а тепер і по цивільному транспорту – це послідовна стратегія.

Її мета – руйнування відчуття безпеки як такого.

Що це означає для України

Для України це означає кілька речей одночасно.

По-перше, боротьба з дронами – це вже не лише питання ППО, а й питання контролю зв'язку та протидії супутниковим каналам.

По-друге, необхідно говорити з партнерами ескалацію, російський тероризм та про технологічні ризики і відповідальність. Адже те, що тестує Росія доволі швидко стане інструментом і в інших терористів.

І по-третє, розвиток систем перехоплення БпЛА наразі чи не єдиний ефективний інструмент захисту цивільних.

Удар по цивільному потягу – це симптом. Симптом того, що війна з боку Росії дедалі більше трансформується в керований технологіями терор.

І саме тому відповідь має бути такою ж системною. Технологічною, інституційною на міжнародному рівні. Відтак постає питання, як швидко світ визнає це тероризмом і почне діяти відповідно.