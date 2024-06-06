Підводний човен рухається з Новоросійська в Крим: як росіяни використовують цей флот
Росіяни переміщують з порту в Новоросійську в бік окупованого Криму підводні човни з ракетоносіями. У такий спосіб ворог намагається ввести в оману ЗСУ.
Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни використовують підводні човни для пусків ракет. Надводні ж кораблі їх здійснювати не можуть.
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Як росіяни використовують флот
Росіяни, за словами Братчука, переміщують ракетоносії з порту Новоросійськ в бік окупованого Криму, щоб заплутати Сили оборони України. Не варто забувати, що наші військові моніторять та контролюють ситуацію тими інструментами та засобами.
Я думаю, що певна частина ракетоносіїв – металобрухт на плаву з ракетами "Калібр". Вони виходять туди, де може "закінчитись їхня дорога",
– зауважив речник української добровольчої армії "Південь".
Братчук розповів, що в Новоросійську перебувають чотири ворожі підводні човни. Три з них – ракетоносії. Росіяни використовують саме їх, тому що вони можуть робити пуски ракет з самої акваторії Чорного моря.
Ворог це використовує, йому не треба виводити (ракетоносії – 24 Канал) на відкритий простір, не треба боятись української Сили оборони, як він думає, а робить боягузливо: пуски і тікає,
– підкреслив речник української добровольчої армії "Південь".
Однак варто зазначити, що ракети "Калібр" ЗСУ можуть збивати, а вразити підводні човни є надзвичайно складно. Надводні кораблі ж з акваторії стріляти не можуть, можливо, вони пішли зараз на пускові рубежі.
Якщо вони (росіяни – 24 Канал) думають, що їм вдається обдурити Сили оборони, вони в цьому помиляються. Коли оголосили, що буде "спекотний курортний сезон" у Криму, а я б додав сьогодні ще і Новоросійськ, ми бачимо, що цей сезон почався з травня. Маємо червень, нові результати і їх буде ще більше,
– додав Братчук.
Ситуація в акваторії Чорного моря
- Російські військові вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі підводного човна. Ці кораблі можуть виконувати міжбазовий перехід через нестачу місця у Новоросійську для розміщення всіх військових кораблів Чорноморського флоту Росії, і російські військові, ймовірно, розосереджують свій флот.
- Вночі 6 червня, українські розвідники знищили ще одне судно Чорноморського флоту Росії. Операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже – знищення чергового судна противника.
- Внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці Group 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу. Окупанти використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.