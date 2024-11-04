Росіяни експериментують: у Defence Express розповіли, як ворог забезпечує зв'язок на "Шахедах"

На одному зі збитих "Шахедів" у вересні виявили встановлений термінал Starlink. Крім цього, росіяни намагаються забезпечувати зв'язок на своїх безпілотниках, використовуючи SIM-карти українських операторів.

Чому росіяни відмовилися від експерименту зі Starling та як протидіяти програмуванню за допомогою 4G, розповів 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Як Росія забезпечує зв'язок на "Шахедах"

Головний редактор Defence Express зауважив, що випадок зі Starling на дроні одиничний. Найімовірніше, це був експеримент, який навряд чи буде масовий.

Росіяни хотіли б встановити Starling, але вони не працюють у Росії й для того, щоби забезпечити необхідну кількість терміналів, їх треба дістати через треті країни. Це складно, тому що одна річ купити через сірі схеми декілька одиниць, які окупанти таки купують та використовують у прифронтовій зоні, а інша – коли треба замовляти тисячі. Їх легше відстежувати й блокувати,

– зазначив Катков.

Втім, зараз росіяни стали частіше використовувати 4G моделі з українськими SIM-картами. Однак їм можна легко протидіяти – вимикати високошвидкісний інтернет у тих районах, де летять дрони.

Так, це незручно, але нічого страшного, якщо на телефоні не буде інтернету протягом 20 хвилин. Дзвонити й відправляти смс можна буде. Це дійсно найпростіший варіант,

– мовив головний редактор Defence Express.

Йдеться про вежі стільникового зв'язку, які розташовані посеред полів, у селах, селищах, містечках, тобто не в містах. Адже фокус у тому, що "Шахед" використовує цей канал зв'язку для того, щоб перепрограмуватись, мати можливість передати та отримати, наприклад, розвідувальну інформацію.

Важливо! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав, що росіяни на рік можуть виготовляти 24 тисячі безпілотників. Такі висновки він, ймовірно, зробив проаналізувавши, скільки дронів ворог запускає щомісяця.

Росіянам вкрай важливо слідкувати за тим, де перебуває дрон й де саме його збили. Наступний дрон вони можуть перепрограмовувати й закладати новий програмний лист, але треба мати такий канал зв'язку.

Дрон не впаде. Він просто не матиме можливості передати, отримувати інформацію з Росії та перепрограмовувати свій маршрут,

– зауважив Катков.

Втім, для цього росіяни використовують не лише мобільний стільниковий зв'язок, а й комерційний малошвидкісний супутниковий зв'язок типу Ірідіум.