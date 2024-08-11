"Шахеди", FPV-дрони та "Ланцети": що змінилося у серпні

Застосування російськими окупантами Shahed-131/136, FPV-дронів та баражувальних боєприпасів "Ланцет" за перший тиждень серпня.

За перший тиждень серпня російські окупанти застосували 111 дронів-камікадзе Shahed-131/136, з яких 105 було збито.

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Це високий показник, але не рекордний. Нагадаю, що за перший тиждень липня було застосовано 95 дронів. Загалом жодних передумов тому, що серпень може стати рекордним місяцем за пусками "Шахедів" – немає.

Польоти транспортної авіації Корпусу вартових Ісламської революції до Москви відбуваються у межах звичайного трафіку, а будь-яких повідомлень про підвищення виробництва та видачі готової продукції на заводі в Алабузі (Татарстан) не надходило.

Застосування росіянами FPV-дронів

Нагадаю, що у липні окупанти встановили рекорд із застосування FPV-дронів – понад 11 000! Судячи з першого тижня серпня, застосування FPV-дронів кардинальним чином кількісно не змінилося. Протягом першого тижня серпня російські окупанти застосували близько 2 500 FPV-дронів, або в середньому понад 350 на добу. Це трохи нижче показника за перший тиждень липня, коли застосування становило понад 2 600 одиниць.

Нагадаю, що раніше середньостатистичний показник застосування FPV-дронів на добу у росіян зберігався в межах від 250 до 300 на добу, зараз він впевнено складає або навіть виходить за межі 350 одиниць на добу.

Також варто нагадати й про те, що Китай нібито має намір з 1 вересня значно скоротити експорт FPV-дронів до країн, які можуть їх використовувати для війни або тероризму. Якщо Пекін дотримається цієї позиції, це серйозно вплине на застосування FPV-дронів російськими окупантами, хоч і наші показники також матимуть вплив.

Баражувальний боєприпас "Ланцет"

Ворожі "Ланцети" протягом першого тижня серпня не продемонстрували рекордів і зберегли середній показник застосувань на добу в межах 10 одиниць, хоча і був піковий показник.

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Так, у п'ятницю, 2 серпня, росіяни застосували близько 30 баражувальних боєприпасів "Ланцет". Примітно, що з 30 "Ланцет" верифіковано лише одне успішне застосування.

Нагадаю, що середній місячний показник застосування ворогом ББ "Ланцет" становить близько 250 одиниць.

Загалом висновки досить стандартні. Перший тиждень серпня продемонстрував високу, але вже пересічну інтенсивність застосування "Шахедів". Протягом першого тижня серпня відзначилося незначне скорочення застосування FPV-дронів.

ББ "Ланцет" – попри пікове застосування в 30 одиниць за добу, в тижневому обсязі змін не відбулося. Показники зберігаються в межах 10 одиниць на добу.