"Росіяни хотіли панувати в нашому авіапросторі": як часто ворог застосовує літаки на фронт

На Сході України відносно нечасто росіяни використовують авіацію. Вони бояться її втратити через роботу українських захисників.

Про це для 24 каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"У нас там 3 напрямки – Луганщина, Бахмут, Донецьк. На кожному з них росіяни можуть робити по 3 – 4 авіанальоти на добу. Все залежить від погоди. Авіанальотів не є багато, з урахуванням авіації, яка у них є, і з тим, що вони з першого дня хотіли панувати в нашому небі", – сказав Череватий.

Зверніть увагу – Череватий про використання росіянами авіації: дивіться відео

Росіяни бояться втрачати авіацію

За словами речника, дуже страшно, коли ворожа авіація переважає в небі, оскільки неможливо нічого вдіяти. Ворог хотів нищити все системне в нашій обороні – пункти управління, ППО, паливо-мастильні склади, склади зі зброєю.

Зараз такого й близько немає. Вони, як правило, підлітають до переднього нашого краю. Швидко завдають ударів переважно некерованими ракетами, штурмовою авіацією й намагаються відлетіти, – сказав речник.

Він додав, що Повітряні сили збили майже 600 літальних апаратів. Це без дронів – лише літаки й вертольоти. Череватий наголосив, що для росіян це дуже великі ризики й невеликі досягнення.

"У нас є переносні ЗРК, є ППО Сухопутних військ. Також є винищувальна авіація, яку росіяни хотіли похоронити у перші дні. Вона дуже добре відганяє ворога й наші льотчики добре виконують бойові завдання", – зазначив речник.

Росіяни збили свій гелікоптер

На початку грудня ворог збив свій вертоліт Ка-52 у Запорізькій області. Це результат успішної роботи ППО окупантів. Екіпаж Ка-52 вижив.