Кремль пішов на неприпустимі дії: Росія могла самостійно погіршити відносини з Китаєм

Китай дотримується нейтральної позиції щодо Росії. Він не підтримував дії Путіна ні дипломатично, ні інформаційно. Утім, нещодавно дії Росії погіршили ставлення до неї.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що Китай хоч і пропонував мирні ініціативи, але вони були частиною дипломатичних процесів, до яких закликали США. Китай зацікавлений у кількох речах.

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Він хоче зберегти статус глобальної політичної держави й мати відповідний вплив. Позиція Росії, яка готова обміняти Китай на США, може погіршити їхні відносини.

Що є важливим для Китаю

"Росія не може існувати самостійно. Вона хоче бути глобальною державою, але може діяти лише під чиїмось прикриттям. Їй потрібен хазяїн – той, хто підтримуватиме її економічно чи політично. Але водночас Росія хоче і мати такого покровителя, і сидіти за столом переговорів, заявляючи, що ми тут утрьох будемо визначати світове домінування", – сказав Подоляк.

Він додав, що Китай орієнтується на конкретику. Він – політичний гравець, який формує правила, і має "сидіти за столом" нарівні зі США та Європою.

Дивна поведінка Росії, яка ще вчора заявляла про стратегічне партнерство з Китаєм, а сьогодні повністю переходить на бік США, забувши про ці відносини. Для Китаю це демонстративно неприйнятно, але він реагуватиме на це повільно й поступово. Уже з'явилися перші ознаки його невдоволення тим, що відбувається, зокрема з боку Росії,

– сказав Подоляк.

Він підсумував, що ще один важливий аспект – Китай має бути активнішим, інакше його роль у міжнародній політиці буде другорядною, а всі рішення ухвалюватимуть США.

Цікаво! Росія залежна від Китаю. У 2024 році товарообіг між Росією та Китаєм сягнув рекордного рівня. Він склав орієнтовно 237 мільярдів доларів.

Враховуючи, що Китай прагне згуртувати навколо себе країни Глобального Півдня, домінувати та впливати на глобальні ініціативи, йому необхідно діяти рішучіше. Зараз він шукає свою нішу, яка дозволить йому відігравати активнішу роль і в оцінці війни в Україні, і в міжнародній дипломатії загалом.

Подоляк зазначив, що цей тренд позитивний, але він ще не означає, що Китай кардинально змінив свою позицію.