У мережі оприлюднили кадри з наслідками російської окупації на Луганщині та Донеччині. Чимало державних будівель та установ там зруйновані, повсюди – розруха.

Очевидці, зокрема, оприлюднили фото будинку культури в окупованому Вахрушево, а також лікарні в окупованій Горлівці.

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Зруйнований будинок культури у Вахрушево

"Дірявий дах місцевих не соромить, головне, що на ній висить прапор незаконної республіки – прямий символ тотальної розрухи. Яка будівля, така і культура", – мовиться у дописі.



Розруха на Луганщині / Фото з телеграм-каналу "Останній блокпост"

На оприлюднених кадрах видно багато сміття, вибиті шибки та зруйновані стіни. Окупанти ніяк на це не реагують на не ремонтують нічого.

Руїни замість лікарні у Горлівці

Раніше Володимир Весьолкін, голова ВЦА Зайцевого, опублікував кадри з центральною міської лікарні в окупованій Горлівці. Точніше того, що від неї залишилося.

На відео видно, що медичний заклад повністю зруйнований. На місці колишніх корпусів зараз – лише багато розбитої цегли або залишки приміщень без вікон.

"Про те, що Раша зробила з медициною в моєму місті Горлівка", – написав Весьолкін. Автором відео, яке він поширив, очевидно, є прихильник "русского мира".

Що тепер на місці лікарні у Горлівці: дивіться відео (обережно, є лайливі висловлювання 18+)