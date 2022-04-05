Як російське озброєне стадо переможуть крадені сковорідки та плазми

Про мародера та боєздатність, або кілька слів про "гусара з пи***еним дрилем". Напевно, треба дещо пояснити щодо мародерства і взагалі військових злочинів, пов'язаних із насильством та вбивствами щодо мирних громадян, якими в обов'язковому порядку це мародерство та грабежі супроводжуються.

Цвях рашистів у власні домовини

Чому армія, яка веде війну, у разі переходу до мародерства та пограбування перестає бути власне армією? І взагалі вважається, що таке озброєне формування нібито "розкладається". Та все просто.

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Організована збройна сила, охоплена мародерством, стає абсолютно марною і непридатною до ведення власне війни. Тут немає ніякої пафосної "поваги до інституту приватної власності", або "людинолюбства". Мародери і грабіжники, нехай і задрапіровані у військову форму, не отримуючи покарання за свої діяння, пов'язані з грабунком і мародерством, просто перестають підкорятися наказам.

Іншими словами, "заражені" мародерством і пограбуванням військові підрозділи та частини стають спочатку малобоєздатними через те, що їх особовий склад починає більше цікавитися імпортними сковорідками та побутовою електротехнікою, ніж власне бойовими діями. А потім такі підрозділи і частини взагалі перестають виконувати необхідні завдання.

Точніше, кладуть з великим приладом на все, що пов'язано з веденням бойових дій проти супротивника, а не з добуванням матеріальних цінностей.

Хаос безкарності

Мародер у військовій формі, грабуючи і вбиваючи мирних жителів, просто перестає бачити хоч якийсь корисний особисто йому сенс у веденні бойових дій.

І справді, на біса йому треба "захоплювати якийсь рубіж" і тим більше "утримувати його", та ще ціною власного життя і здоров'я, коли можна без жодного ризику або з дуже малим ризиком піти грабанути в першій хаті, яка підвернулася, телевізор, нажертися імпортного пійла в розфігаченому магазині або заправці, зґвалтувати першу симпатичну дівчину, яка трапилася на очі й взагалі чудово провести час.

Навіщо гинути і страждати, коли можна збагачуватися і насолоджуватися життям, користуючись тим, що в тебе є зброя і ти "на танку", а навколо – "мирняк", за рахунок якого все це досить просто і неважко здійснити?

При цьому слід розуміти, що військовослужбовець, який перебуває в зоні бойових дій, перейшов "на темний бік" мародерства, пограбування та насильства, не одразу стає марним для своїх командирів. Цей процес має поступовий і плавний характер. Якийсь час він одночасно і воює, і мародерить. Але потім поступово мародерство бере в ньому гору. І одного разу він посилає нах*й і свого командира, і взагалі начальство, й починає коїти весь цей жах винятково на свій розсуд і за своїм бажанням.

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Власне, так і "розкладаються" не лише батальйони, полки та бригади. Але іноді – цілі дивізії, корпуси та армії. А буває і взагалі все, військо, яке воює. І що хараткерно – у російської держави щодо цього дуже багаті традиції й історія. Починаючи від суворовських "диво-богатирів", закінчуючи Червоною армією в Європі. Мародерити там завжди вміли, любили і робили це дуже "широко".

Саме тому з мародерством та насильством в армії щодо мирних жителів намагалися раніше і намагаються нині боротися. Але це в нормальних арміях, з усвідомленням необхідності дисципліни, наявності ієрархічної системи командування та обов'язкового і неухильного виконання наказів. А так само – в арміях, що ведуть справедливу, оборонну війну на своїй землі, де військовослужбовець високомотивований прагненнями, прямо протилежними насильству щодо мирних жителів.

Окупантів погублять крадені плазми

Той факт, що нинішнє російське озброєне стадо щодо мирного населення має надзвичайний рівень насильства, мародерства і пограбування, більше того, в якому пряму та безпосередню участь беруть і його командні структури різних рівнів, свідчить про одне – воно малобоєздатне.

Іншими словами, в озброєному зіткненні з наполегливим, жорстким противником, зосередженим і націленим саме на озброєну боротьбу, а не на мародерство, це стадо просто марне. Воно до нього непридатне вже через те, що завантаження в транспортну машину, яка залишилася на ходу, пи***ених у найближчому роздовбаному супермаркеті пральних машин призведе до розгрому швидше, ніж аналогічні дії щодо палива, спорядження або боєприпасів.

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До речі, покинуті трупи власних солдатів та поранених товаришів – це з тієї ж серії. На біса тягнути цей баласт, коли можна запхати в БТР замість цього м'яса парочку намародеренних плазм.

Дивлячись на все це, у мене виникає з приводу нинішнього морально-психологічного стану орків багато питань. І зокрема – а взагалі воювати хоч якийсь тривалий час ця армія здатна?

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