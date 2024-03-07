Війна Росії проти України посварила Чехію та Словаччину: Фіцо заявив про загрозу відносин

Уряди Чехії та Словаччини скасували проведення неформальних спільних засідань кабінетів міністрів. Вочевидь причиною стали розбіжності у питанні стосовно війни Росії проти нашої держави.

Водночас Словаччина швидко стає головним ретранслятором Кремля в ЄС. Глава словацького МЗС Юрай Бланар потиснув руку Лаврову, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо схвалив його дії.

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Чехія та Словаччина посварилися через війну в Україні

Чеський уряд прем'єр-міністра Петра Фіали відмовився від традиції неформальних спільних засідань кабінету міністрів зі словацьким колегою.

За даними Politico, прем'єр Чехії має різкі розбіжності з урядом Словаччини у питанні, яке стосується політики країни-агресорки.

Ми не вважаємо доцільним проводити міжурядові консультації з урядом Словаччини в найближчі тижні або місяці,

– заявив Фіала.

Як зазначає видання, ці зустрічі проводили ще з 2012 року і мали на меті демонстрацію теплих стосунків між сусідніми країнами, які виникли після розколу Чехословаччини в 1993 році.

Що відомо про непорозуміння між країнами

Відносини між Братиславою та Прагою погіршилися після того, як проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повернувся до влади у жовтні 2023 року.

Чехія непохитно підтримує Україну після вторгнення Росії в лютому 2022 року, а нещодавно закликала своїх партнерів у Європейському Союзі допомогти купити 800 тисяч снарядів для Києва з усього світу.

Водночас Фіцо пообіцяв під час своєї кампанії "не надсилати жодної кулі" в Україну. Він також закликав Київ віддати свої території Москві, аби припинити війну.

Фіцо заявив про загрозу відносин

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо відреагував на рішення чеської сторони поставити на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною.

За його словами, Чехія своїм рішенням поставила під загрозу відносини зі Словаччиною.

На його думку, причиною цього є різні погляди Праги й Братислави на війну РФ проти України.

Ми відзначаємо, що чеський уряд вирішив поставити їх під загрозу тільки тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час, як словацький уряд відкрито говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну словацьку зовнішню політику,

– додав він.

Крім того, Фіцо зазначив, що чеський уряд чекають у Словаччині в будь-який час, оскільки вони не будуть "обтяжувати політичні відносини різними світоглядами, які не мають нічого спільного зі словацько-чеським співіснуванням".