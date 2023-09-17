Окупанти не повернуться з війни додому: у них є лише один шанс вижити
Росія у повномасштабній війні проти України зазнає колосальних втрат. Та в загарбників є шанс врятуватися.
Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Тимур Олевський, зауваживши, що заяву щодо цього зробив депутат держдуми Росії Андрєй Картаполов.
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"Їм сказали: "Якщо ви не вб'єте своїх офіцерів, учителів, які змушують вас воювати, політпрацівників, які брешуть, обманюють, женуть з лопатами на танки, людей, які розв'язали цю війну, – ви все одно помрете", – розповів Олевський.
Російський опозиційний журналіст додав, мовляв, єдиний шанс врятуватися окупантам – убити тих, хто їх відправив на війну. Зазначимо, що для росіян ще є один спосіб вижити – здатися у полон українській армії.Важливо! В Україні працює проєкт "Хочу жити". Так російський солдат, який не хоче загинути на війні проти України, може подати заявку в чат-бот. Або можна подзвонити за номерами: +38 044 350 89 17 та 688. Також можна написати у телеграм або вотсап за цими номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.
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Ресурс покірним не буде
Тимур Олевський додав, що Владімір Путін не збирається видавати жодних указів про припинення війни. Російський диктатор чекає, що буцімто може "перемогти" у війні завдяки єдиній зброї, яка є у російської армії. Мовиться, як здається президенту Росії, про нібито "нескінченний" ресурс людей.
Слова про те, що він "готовий до переговорів", значать лише одне: невпевнений, що цей ресурс буде таким же покірним, мовчки відправленим "на забій", і нічого не намагатиметься зробити для свого захисту, як той пілот, який на гелікоптері перелетів на український бік,
– переконаний російський опозиційний журналіст.
До слова, як зазначили в ГУР МО, після проведення спецоперації "Синиця", коли російський льотчик перегнав в Україну російський гелікоптер Мі-8, кількість окупантів, які хочуть здатися у полон, зросла майже на 70%.
Втрати росіян на війні та можливість здатися у полон
- Російська армія має шалені втрати на війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 272 320 російських військових. Лише за минулу добу, 16 вересня, ЗСУ знищили ще 530 окупантів.
- Загарбники, які не хочуть стати воєнними злочинцями, активно здаються у полон ЗСУ. Здебільшого вони залишають свої заявки у проєкті "Хочу жити". За словами представника української розвідки Андрія Юсова, від початку роботи проєкту, заявки надіслали вже 25 тисяч росіян.
- В ООН заявили, що російські військовополонені були задоволені ставленням до них під час утримування в Україні. Дехто з них навіть здивований. Їх розміщують у будівлях казармового типу, годують, дають постіль, одяг та засоби гігієни. Надають також у разі необхідності меддопомогу. Полонені працюють, мають дозвілля та можливість підтримувати зв'язок із родинами.