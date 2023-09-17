Окупанти не повернуться з війни додому: у них є лише один шанс вижити

Росія у повномасштабній війні проти України зазнає колосальних втрат. Та в загарбників є шанс врятуватися.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Тимур Олевський, зауваживши, що заяву щодо цього зробив депутат держдуми Росії Андрєй Картаполов.

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"Їм сказали: "Якщо ви не вб'єте своїх офіцерів, учителів, які змушують вас воювати, політпрацівників, які брешуть, обманюють, женуть з лопатами на танки, людей, які розв'язали цю війну, – ви все одно помрете", – розповів Олевський.

Російський опозиційний журналіст додав, мовляв, єдиний шанс врятуватися окупантам – убити тих, хто їх відправив на війну. Зазначимо, що для росіян ще є один спосіб вижити – здатися у полон українській армії.

В Україні працює проєкт "Хочу жити". Так російський солдат, якийпроти України, може подати заявку в чат-бот. Або можна подзвонити за номерами: +38 044 350 89 17 та 688. Також можна написати у телеграм або вотсап за цими номерами: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

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Ресурс покірним не буде

Тимур Олевський додав, що Владімір Путін не збирається видавати жодних указів про припинення війни. Російський диктатор чекає, що буцімто може "перемогти" у війні завдяки єдиній зброї, яка є у російської армії. Мовиться, як здається президенту Росії, про нібито "нескінченний" ресурс людей.

Слова про те, що він "готовий до переговорів", значать лише одне: невпевнений, що цей ресурс буде таким же покірним, мовчки відправленим "на забій", і нічого не намагатиметься зробити для свого захисту, як той пілот, який на гелікоптері перелетів на український бік,

– переконаний російський опозиційний журналіст.

До слова, як зазначили в ГУР МО, після проведення спецоперації "Синиця", коли російський льотчик перегнав в Україну російський гелікоптер Мі-8, кількість окупантів, які хочуть здатися у полон, зросла майже на 70%.

Втрати росіян на війні та можливість здатися у полон