Найбільша загроза для російської піхоти – мобілізовані російські танкісти: курйозне відео

У Міністерстві оборони Україні "потролили" окупаційні війська, що найбільшою загрозою для їхньої піхоти є мобілізовані російські танкісти. Як аргумент до цих слів, у відомстві прикріпили красномовне відео.

Курйозний ролик вкотре засвідчує, що мобілізованих росіян належним чином не готують до реалій війни. І вже точно не попереджають, що можна "отримати" й від своїх.

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"Майстерність" по-окупантськи: мобілізовані росіяни не надто вправно виконують свою роботу

На відеоролику, яке поширив пресцентр Міноборони, видно, що російський танкіст не дуже вправно володіє важкою технікою. Він випадково завдав "дружнього удару" по піхоті власного війська.

Найбільшу загрозу для мобілізованої російської піхоти становлять мобілізовані російські танкісти,

– лаконічно описали інцидент у Міноборони.

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До слова, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни звозять мобілізованих на Південь країни. У новоприбулих серйозні проблеми зі спорядженням та озброєнням.

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