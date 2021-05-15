Як російські зірки збунтувалися проти Путіна

"Вчора була середа, сьогодні понеділок". Російські музиканти опублікували петицію з вимогою до влади перестати тиснути на музикантів, незгодних з тим, що відбувається в країні. Далі читайте російською.

В нашей системе петиции, не оказывая влияния на действия начальства, имеют другую важную функцию – демонстрировать обществу, что происходит, показывать ему, что идеи способны объединять людей.

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Власти могут, конечно, запрещать концерты, преследовать музыкантов за их политические взгляды, т.е. "бить по карману", но это мало что изменит.

Дело даже не в оппозиционных политических текстах, а в том, что настоящая музыка выражает происходящее как бы сама собой, и совершенно не обязательно в политической форме.

В СССР в песнях Окуджавы или Высоцкого не было политического протеста, но сам их ритм, тексты были противны радостному официозу (Это очень метко описал Леонид Баткин). То же с песнями "Кино", "Аквариума", "Машины времени". Искусство, как раз показывает, раньше, чем политика, разрушение существующего порядка.

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Среди подписавших петицию – Алексей Кортнев, участник "Несчастного случая".

Абсурд происходящего в стране сегодня отлично передан в их старой песне "Овощное танго". Вот, например, описание той части нашего общества, которая поддерживает начальство, несмотря ни на что.

Вчера была среда,Сегодня понедельник,А я опять стоюБез дела и без денег.Но на челе моемСомнения ни тени,Зато уверенность в конце.

И, конечно, вот эти замечательные слова:

И от привычкиУлыбаться беспрестанноКрепчает кожа на лице.

Тип идеального подданного идиота, которого желало бы видеть российское начальство под своими ногами, описан точно.