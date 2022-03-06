Як російським військовим промивають мізки для війни з Україною: фото вилучених документів

Триває опрацювання документів, вилучених у знищених та полонених російських окупантів. Зокрема можна побачити, чим і як їхнім солдатам промивають мізки.

Конспірологія, ксенофобія та перекручення історії – сучасна Росія керується тими ж принципами, що і Російська імперія та СРСР.

До теми СБУ назвала конкретний фейк від російських пропагандистів, який буде вже найближчим часом

Напередодні вторгнення до України серед ворожих військових масово розповсюджували різноманітні пропагандистські матеріали. Серед них так званий "Кодекс чєсті саврємєннава расійскава афіцера", виданий міноборони Росії для обов'язкового вивчення та використання військовими. Це невеличкий посібник "моральних принципів", якщо їх можна так назвати, яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Текст сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій.

Деякі красномовні тези "кодексу":

"Росія та російська армія це останній рубіж від настання сатанинського "нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови, які сьогодні є невід'ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора.

"Російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто російська тоталітарна держава навіть на цьому етапі розділяє власних громадян на етнічних росіян і "не росіян".

"Російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи.

"Вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

Ще більше безумства

В "кодексі" також містяться пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта: Путіна, Шойгу та інших. Зокрема міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1 152 роки й об неї зламав зуби не один західний імператор". Варто нагадати, що Москву заснував у 1 147 році київський князь Юрій Долгорукий. При тому, вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Окрім цього, згідно з "документом", завдання російського офіцера полягає лише в "службі отєчєству", тобто фактично владі. Там ні слова про захист власного народу.

Тобто, на сьогодні російська армія – виключно засіб реалізації агресивних амбіцій влади країни-окупанта, а пропаганда серед російських військових давно відповідає найгіршим тоталітарним зразкам, що засуджені всім цивілізованим світом,

– заявили в розвідці Міноборони України.

Росіяни так бояться фашистів, що самі стали ними. Російські військові не непокояться, що після війни до них будуть ставитись так само як до учасників СС та Гестапо?

Фото вилучених документів:

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