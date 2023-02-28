Насамперед ліквідація Путіна: яким Захід бачить розпад Росії

Захід налаштований на те, що путінський режим вже завершив своє існування. Адже країни розуміють, що цей терористичний режим несе у світ лише терористичні загрози.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив політолог, виконавчий директор Міжнародної організації малих громад Олексій Буряченко. Однак, він переконаний, що Росію та режим Путіна треба розділяти. Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно звинуватила путінський режим у злочинах проти людства.

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"Знищення путінського режиму та самого Путіна – це все ж таки одне, і абсолютно виправдано і контексті повномасштабного вторгнення в Україну, геноциду, терору", – заявив він.

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Контрольований перехідний період

А що стосується Росії, вважає Буряченко, то там Захід більше схиляється до необхідності контрольованого розпаду і позбавлення ядерної зброї. Мовляв, спочатку має бути ліквідація Владіміра Путіна та його режиму, а потім контрольований перехідний період.

Такою міжнародною коаліцією, перш за все, за лідерства США, ЄС та Китаю, для максимального збалансування інтересів, а вже потім внутрішній розпад,

– сказав політолог.

Виконавчий директор Міжнародної організації малих громад зауважив, що, якщо внутрішній розпад в Росії відбудеться одразу після путінського режиму, то ядерна загроза буде, перш за все, на території Росії, а не десь далі.

"Вони просто почнуть стріляти один в одного в межах громадянської війни", – розказав Олексій Буряченко.

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