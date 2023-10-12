Малюк перетворив СБУ на хірурга, який вирізає російську агентуру в Україні, – WSJ

5 жовтня росіяни здійснили терористичний акт, завдавши удару по кафе у селі Гроза, що у Куп'янському районі. У СБУ вже виявили навідників, які скерували ворожий "Іскандер".

У виданні пишуть, що атака по селі Гроза стала однією з найсмертоносніших у війні Росії проти України. І вона підкреслює загрозу, яку становлять шпигуни й інформатори, котрі, за даними СБУ, виконують завдання від розвідки цілей для ракетних ударів до передачі інформації про розташування ЗСУ.

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СБУ продовжує виявляти зрадників

У Wall Street Journal звернули увагу на заяву СБУ. У відомстві зазначили, що викрили понад 2 тисячі осіб, котрі вчинили державну зраду від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться про:

колишню співробітницю військової бази, котра відстежувала заплановані пересування Володимира Зеленського,

тренованого снайпера зі схованкою зброї під ліжком своєї донечки;

керівника страхової компанії, котрий займався дослідженням енергетичної інфраструктури у Києві.

ЗМІ вражені віртуозністю Малюка

У виданні нагадують, що Володимир Зеленський у липні 2022 року звільнив колишнього голову СБУ Івана Баканова. Замість нього призначили Василя Малюка, котрий керував операцією із затримання колишнього голови СБУ Криму Олега Кулініча.

У письмових коментарях Малюк порівняв поширення російської агентури в довоєнні десятиліття з раковими клітинами. Зараз, за його словами, "СБУ схожа на хірурга" у своїх зусиллях з виявлення та затримання шпигунів,

– кажуть у виданні.

Журналісти зазначають, що наразі агенти здебільшого мають завдання збирати інформацію про військові об'єкти. Зокрема, про військові бази, майстерні та склади боєприпасів, кажуть силовики.

Звернули вони увагу на окрему операцію, проведену цього літа. Колишня співробітниця військової бази встановила, що Зеленський планує відвідати Миколаїв. Тож, вона запропонувала своєму російському кураторові розвідати лікарню, яку глава держави може відвідати.

У повідомленні кураторові вона написала: "Я доповім". Його вдалося перехопити співробітникам СБУ. На щастя, тоді вдалося вжити додаткових заходів, щоб Зеленський у червні безпечно відвідав Миколаїв. Саму ж жінку згодом затримали.