Нещодавно успішно запустили ШІ-агента – Дія.AI, який уже працює на порталі та в застосунку Дія. Він миттєво аналізує запити, знаходить потрібні послуги, консультує щодо документів і підказує покроковий алгоритм дій у різних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Справжня цифровізація працює тоді, коли вона доступна кожному. Сервіси мають бути однаково зручними і для літніх людей, і для користувачів із порушеннями зору, і для тих, хто на бігу не має змоги друкувати текст. Тому ми робимо наступний крок до інклюзивності – додаємо до Дія.AI голосовий функціонал.

Як це працює?

Усе максимально просто. Замість того щоб друкувати текст на екрані смартфона, просто натисніть на мікрофон і запитайте вголос – наче спілкуєтеся з консультантом у ЦНАПі. Система чудово розпізнає мову, а ШІ за лічені секунди генерує чітку відповідь.

Її можна не лише прочитати, а й прослухати. Це ідеально для людей з порушеннями зору або тих, кому просто зручніше сприймати інформацію на слух.

Завдяки новій функції взаємодія з Дією перетворюється на живий діалог. Ви можете:

отримувати швидкі консультації. Просто запитайте: "Які документи потрібні, щоб відкрити ФОП?" або "Як оформити довідку ВПО?" – і ШІ надасть вичерпний перелік;

Просто запитайте: "Які документи потрібні, щоб відкрити ФОП?" або "Як оформити довідку ВПО?" – і ШІ надасть вичерпний перелік; шукати послуги без блукання в меню . Скажіть: "Хочу замовити витяг про несудимість" – і система одразу відкриє потрібну сторінку для оформлення;

. Скажіть: "Хочу замовити витяг про несудимість" – і система одразу відкриє потрібну сторінку для оформлення; мати покроковий супровід. Помічник проведе вас через усі етапи подання заяви, пояснить складні терміни та підкаже, куди натиснути далі;

Помічник проведе вас через усі етапи подання заяви, пояснить складні терміни та підкаже, куди натиснути далі; замовляти документи голосом. Просто скажіть: "Дай довідку про доходи" – і готовий документ миттєво прилетить у ваш особистий кабінет та на електронну пошту.

Дія.AI у вашому смартфоні

Ми будуємо цифрову державу, яка буквально чує своїх громадян. Запуск Дія.AI та голосового функціоналу – це важливий крок. Сьогодні помічник у мобільному застосунку вміє не лише консультувати, а й виконувати конкретні дії.

Уже зараз ви можете просто попросити його голосом перевірити штрафи за порушення ПДР, підтягнути свідоцтво про народження дитини, поділитися техпаспортом на авто через шеринг або миттєво задонатити на Сили оборони. Попереду ще більше нових функцій, які зроблять Дію зручнішою, швидшою та людянішою.