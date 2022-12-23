Як Сили оборони Києва готуються до захисту північного кордону: захопливе відео

Українські герої продовжують захищати рідну землю від російських окупантів. У мережі опублікували захопливе відео, як Сили оборони Києва готуються до захисту північного кордону.

Українські воїни вразили своєю хоробрістю та професіоналізмом увесь світ. Ворогу не залишають жодних шансів.

Зауважте На Херсонщині 300 росіян стали "200-ми", а на Сході ворог намагається наступати на 2 напрямках

У мережі опублікували захопливе відео підготовки наших воїнів.

Українські захисники показали епічні кадри: дивіться відео

Українські воїни навчатимуться керувати ЗРК Patriot

США 21 грудня оголосили про виділення озброєння на 1,85 мільярда доларів. Зокрема, у новому пакеті допомоги наявні системи ППО Patriot.

Пентагон заявив, що українські військові навчатимуться керувати Patriot упродовж декількох місяців.

Patriot потребує підготовки. Ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування,

– розповіли у Пентагоні.

Навчання розпочнеться вже невдовзі. Жодних конкретних даних наразі не розкривають.

Окрім того, українські воїни отримають: