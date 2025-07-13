Як сплатити штраф у Резерв+ зі знижкою

У "Резерв+" військовозобов'язані можуть сплатити штрафи онлайн. За певних умов вони навіть отримають 50-відсоткову знижку.

Наразі доступна лише сплата штрафу за порушення строків уточнення даних. Згодом сервіс буде розширено і на інші типи порушень військового обліку, передає 24 Канал із посиланням на Волинський ТЦК та СП.

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Як оплатити штрафи онлайн

Сервіс запускається поетапно, щоб уникнути перевантажень – найближчими днями він буде повністю доступним для всіх користувачів.

Як сплатити штраф у Резерв+:

Оновіть застосунок до останньої версії.

Зайдіть у розділ "Штрафи онлайн".

Подайте заяву про визнання порушення – упродовж 3 днів отримаєте рішення ТЦК.

Оплатіть штраф у розмірі 8 500 гривень (50 відсотків від повної суми).

Після оплати порушення буде автоматично закрито, а червона позначка в застосунку – зникне.

Зверніть увагу! Упродовж 20 днів сплатити штраф можна зі знижкою. У наступні 20 днів доведеться заплатити повну суму – 17 000 гривень. Якщо сплати не буде протягом 40 днів – штраф зросте до 34 000 гривень, і справу передадуть до виконавчої служби.