Це воєнний злочин: посол Брінк розповіла, як США допомагатимуть Україні після масованих атак

Фактично щотижня росіяни завдають масованих ракетних ударів по Україні. США, як і інші наші партнери, пильно стежать за російськими терористичними ударами.

Як заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, Штати розцінюють кожну атаку на мирних мешканців України як воєнний злочин. Про це вона сказала в інтерв'ю 24 каналу.

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Бріджит Брінк запевнила, що США роблять все можливе, аби допомогти Україні різними шляхами. І ця допомога буде лише посилюватися.

З погляду безпеки ми вже вам надали 20 мільярдів доларів на оборону, і ця допомога буде продовжуватися. З погляду економіки ми надали 15 мільярдів доларів на підтримку бюджету. Це допоможе вашим надзвичайникам, медикам, вчителям. Ми надалі будемо вам в цьому допомагати,

– наголосила вона.

Пані посол США в Україні також додала, що 1,5 мільйона доларів Штати надали на підтримку гуманітарних потреб. Ця підтримка, за її словами, є дуже важливою особливо у зимовий період.

"Вдень і вночі ми шукаємо нові шляхи того, як ми можемо вам допомогти. Президент Байден також запропонував підтримку України у розмірі 37 мільярдів доларів, зараз це питання розглядає Конгрес. Це потрібно, щоб ви й далі могли рухатися вперед. Отож, США будуть з вами стільки, скільки потрібно", – додала Бріджит Брінк.

Масована атака 5 грудня: все, що варто знати

Остання масована атака ворога на інфраструктуру України відбулася 5 грудня і складалася з трьох хвиль. Попри те, що наша ППО відпрацювала на відмінно, влучання, на жаль, були. Зокрема ворог поцілив у важливі об'єкти інфраструктури.

У різних областях зникли світло та вода. Крім того, про перебої з постачанням електроенергії повідомляли у Молдові, куди знову влучила одна з ракет.

Після масованого обстрілу 5 грудня сильно постраждала енергосистема Одеси та прилеглих районів. Відновлювальні роботи тривають досі.

Повне інтерв'ю з пані послом США в Україні Бріджит Брінк читайте незабаром на 24 каналі.