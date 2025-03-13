На тлі умов Путіна щодо припинення вогню: як США можуть підсилити Україну

Росія висунула вимоги щодо призупинення війни в Україні. США можуть надати Україні нову підтримку.

Військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі 24 Каналу зазначив, що міністр фінансів США Скот Бессент висловлювався щодо санкцій попередньої адміністрації. Він стверджував, що максимальна планка економічного тиску попередньої адміністрації США сягала позначки 6 – 7 балів за десятибальною шкалою.

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Нинішня адміністрація нібито спроможна чинити економічний тиск на Росію за шкалою на 10 балів.

Що може допомогти Україні

"Економічні санкції мають накопичувальний ефект, і для того, щоб вони насправді стали болючими для Росії, потрібен певний час. Чи маємо ми той час, навіть за умови, що Дональд Трамп буде рішучий у впровадженні певних економічних факторів впливу на Росію? Думаю, що часу в нас не багато, а отже, рішення потрібно шукати в дещо іншій площині", – сказав Владислав Селезньов.

Він додав, що таким рішенням може стати повернення до ленд-лізу. Республіканці свого часу були ініціаторами законопроєкту щодо передачі на оплатній основі озброєння, військової техніки та боєприпасів для України з американських запасників. Ця опція не спрацювала – працювали інші програми, і вони не повною мірою забезпечували всі потреби України.

Зараз ми розуміємо, що нам бракувало зброї. Починаючи від подій літа – осені 2022 року, коли ми громили росіян на півдні нашої країни, зокрема на території Херсонської області,

– сказав Владислав Селезньов.

Він додав, що з такими ж проблемами стикнулися під час проведення масштабної контрнаступальної операції на півдні Запорізької області наступного року, влітку 2023 року.

Важливо! Спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф зараз у Москві. Він веде перемовини з російською владою. Дональд Трамп сказав на пресконференції, що хоче побачити прагнення Москви до припинення вогню в Україні.

Він зауважив, що й нині Україні серйозно бракує різних зразків озброєння, військової техніки та боєприпасів для того, щоб протистояти ворогу. Ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, – це фактор ресурсів.

"Та сторона, яка має вдосталь ресурсів, має успіх на полі бою. І тут, звісно, я все ж таки ставлю на військово-технічну підтримку", – підсумував Селезньов.

Нагадаємо, що Росія вже висунула умови щодо призупинки вогню в Україні.