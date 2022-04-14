Як Стамбул почав готувати підґрунтя для зустрічі Зеленського і Путіна

Турки одними з останніх виїхали зі столиці. Це сталося аж 11 березня, якщо я не помиляюся. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Дипломатична витривалість

Тоді, коли активні бойові дії тривали понад два тижні, поблизу Києва стояли російські війська і було зрозуміло, що є небезпека в місті. Проте турки все ще працювали, сиділи до останнього.

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Виїхали вже аж тоді, коли вирішили, що є небезпека безпосередньо для самого міста. І от якраз зараз вони повертаються – останніми пішли, щоби повернутися одними з перших.

Турецька багатоходівка

Причиною такого рішення став такий собі дипломатичний маніфест. Щодо того, що вони готові працювати в складних умовах, в умовах небезпеки.

Я б сказав, що з точки зору іміджу – це загальна проєкція, елемент турецького впливу на міжнародній арені. І стосується вона не лише України. Те, що турки готові працювати в зоні конфлікту попри певну небезпеку – це сигнал від турецької дипломатії.

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Можу припустити, що вплинув той факт, що переговорний процес відбувається зараз на турецькій території. Й, у принципі, Туреччина розглядається як один із варіантів для прийняття зустрічі на найвищому рівні. Аж до зустрічі на рівні президентів.

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