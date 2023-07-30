Діловоди, IT-спеціалісти, культурологи: які працівники потрібні на деокупованих територіях

З 3 липня в Україні відкритий резерв відновлення. Будь-який громадянин може запропонувати свою кандидатуру і долучитися до відродження деокупованих територій. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Ідея викликала суспільний резонанс

Достатньо знайти на порталі Національного агентства України з питань державної служби посилання, зареєструватися у системі і заповнити електронну анкету. Далі вказати інформацію про освіту, досвід роботи, обрати напрями зайнятості і пріоритетні регіони.

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В Агентстві розглядають усі анкети. Перевіряємо наскільки професійна підготовка кандидата відповідає обраним ним напрямам. Ключова увага – до інформації про громадянство, освіту і досвід. Це – вимога закону для державного службовця.

Упродовж 5 днів після реєстрації НАДС надсилає кандидатам електронні листи, де підтверджує зарахування до резерву чи засвідчує відмову. Усі, хто пройшов далі, упродовж 5 днів тестуються на загальну ерудицію і заповнюють мотиваційний опитувальник.

Усвідомлюємо, що кадрова політика на деокупованих територіях є чинником національної безпеки. Тож у відповідній постанові КМУ передбачено право правоохоронних органів і спецслужб за певних умов отримувати доступ до інформації щодо осіб, які претендують на ці державні посади.

Зауважу, що ідея кадрового резерву викликала помітний суспільний резонанс. Станом на ранок 26 липня зареєстровано 1229 анкети (714 – чоловіки, 515 – жінки). За результатами перевірки зараховано до реєстру 1062 претенденти. Їхній вік – від 32 до 48 років. Більшість має управлінський досвід.

За регіональним пріоритетом кандидати обирають АР Крим та Севастополь (79%), Донеччину (25%) і Запорізьку область (20.5%). Найменша кількість анкет зареєстрована для працевлаштування на Чернігівщину (6%) та Сумщину (4%).

Кандидатами часто стають цікаві, досвідчені люди. Є директори лікарень і шкіл, керівники музеїв і академічних театрів, фахівці зі збереження історичної спадщини, дипломати... Є державні службовці категорії А.

Потрібні не лише керівники

Часто доводиться пояснювати, як саме відбувається працевлаштування кандидатів. Зауважу, що урядова постанова визначає цю функцію за представниками державних органів на деокупованих територіях. Натомість самі призначення відбуваються відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Для коректної вибірки кандидатів нам важливо відчувати їхні потреби. Тож комунікуємо із колегами з військових адміністрацій практично щодня. Отримуємо від них запитання. Сприяємо у вирішенні організаційних і юридичних питань. Спонукаємо подавати кадрові запити щодо потреб у персоналі за потрібними напрямами. Пояснюємо, що це – унікальна можливість знайти мотивований персонал, готовий долати складні виклики. Вже отримали перші запити з областей і надали колегам актуальні пропозиції під їхні потреби.

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Розкажу кілька важливих висновків з опрацювання першої тисячі анкет. Відзначу різницю в очікуваннях кадрових резервістів і "хантерів" з територій. Пошукачі надають перевагу таким напрямам як адміністративне керівництво (51%), державний нагляд і контроль (35%), адміністрування та надання публічних послуг (25%).

Натомість на деокупованих територіях очікують не тільки і не стільки керівників. Там гостріша потреба у фахівцях, які знаються на мобілізації, IT-сфері чи бухгалтерії. У нашому реєстрі таких відповідно 5%, 4% і 4%.

В апарати ОВА, приміром, активно шукають фахівців з питань управління персоналу і діловодства. Потрібні спеціалісти з питань збереження історичної, природної й культурної спадщини. Адже ворог знищив чимало музеїв, заповідників та архітектурних пам'яток. Актуальними є спеціалісти із реалізації господарських функцій. Ідеться про управління державними підприємствами та об'єктами комунальної власності, експлуатацію і ремонт будівель та інженерних систем, сферу енергетики.

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Ми запропонували таких фахівців, але їх у нашому реєстрі відносно небагато у порівнянні з іншими. Наголошую, що деокуповані території потребують широкого кола спеціалістів. Запевняю, робота знайдеться усім, хто має амбіції та мотивацію. Відтак, звертаюся до усіх, хто готовий долучитися до відновлення країни: зайдіть за посиланням і заповніть анкету.

Місія резерву відновлення – сформувати дієвий управлінський апарат держави на деокупованих і прифронтових територіях. Так посилимо інституційну стійкість усієї держави. Важливо, аби люди розцінювали таку зайнятість як соціально відповідальну та перспективну, а також свідомо поєднували своє життя із публічним сектором. Суспільству потрібні професійні, доброчесні державні службовці.