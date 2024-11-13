Яке Трамп ставиться до Путіна й Сі: політологиня оцінила дії американського лідера

Новообраний президент США Дональд Трамп має дивне захоплення тоталітарними правителями й водночас прагне бути сильнішим за них. На цьому базуватиметься його політика щодо Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна.

Таку думку 24 Каналу висловила політолог-американіст Олександра Філіпенко, зауваживши, що у відносинах з Росією та Китаєм новобраний лідер США боїться бути слабким.

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Трамп хоче бути сильним

Як зазначила Олександра Філіпенко, під час першої каденції Трампа відносини з Путіним базувалися на особистому ставленні. Тоді президент США часто виражав захоплення стилем керівництва російського диктатора та позитивно про нього відгукувався.

Водночас під час цьогорічної передвиборчої кампанії в одному з інтерв'ю Трамп так само захоплювався й майже усі ті самі слова говорив про китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Журналіст навіть уточнив, чому Трамп захоплюється Сі Цзіньпіном. На що той відповів, що не захоплюється тим, як Сі керує, але він керує "залізною рукою", мільярдом людей. Трампу таке подобається,

– сказала політолог-американіст.

Особисте ставлення новообраного президента США до Путіна дається взнаки. Однак попри це, за часів президентства Трампа американці почали надавати допомогу Україні, було заборонено Північний потік-2 тощо.

Трампу головне виглядати сильним навіть порівняно з Путіним та Сі. Відповідно це може означати, наприклад, передачу зброї Україні,

– наголосила Філіпенко.

З цього можна зробити припущення, що Трамп спробує тиснути на Москву. Наприклад, США можуть видобувати стільки нафти, що можуть повалити російську економіку.

До слова, за даними ЗМІ, Трамп 7 листопада провів телефонну розмову з Путіним, під час якої новообраний президент США закликав Кремль не ескалувати війну та нагадав про значну присутність американських військ у Європі.