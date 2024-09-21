Студентам відкрили шлях за кордон: вимоги та документи

У травні 2024 року в Україні були затверджені нові правила, що дозволяють студентам виїжджати за кордон на навчання чи стажування. Вони можуть брати участь в програмах академічної мобільності, що раніше було доступно лише для дівчат.

Студенти повинні будуть пред'явити електронний студентський квиток та визначений набір документів під час перетину кордону. Про те, як виїхати студенту виїхати за кордон – розповідає 24 Канал.

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Які умови виїзду студентів за кордон

Щоб виїхати за кордон, студенту потрібно відповідати декільком критеріям:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

здобувати освіту на денній формі навчання;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які необхідні документи для виїзду за кордон

Які необхідно зібрати студенту документи, щоб виїхати за кордон: