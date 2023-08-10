На Сумщині працює гумкоридор з Росією: в ОП сказали, за яких умов можуть пропустити росіян

На кордоні Бєлгородської та Сумської областей 5 серпня відновив роботу гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка. Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що цей коридор нагадує попередні гуманітарні коридори з великою кількістю обмежень, які існували протягом перших місяців бойових дій. Тоді ними виїжджали люди з територій, де починались бойові дії.

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Не пункт переходу

Це класичний гуманітарний коридор, з обох боків якого стоять озброєні люди. Раніше українці поверталися через треті країни, а тепер вийшло домовитись про прямий коридор, який регулюється військовими.

"Це не пункт переходу. Просто люди хочуть повернутися з зони, де ідуть бойові дії, щоб не залишатись в Росії. І вони мають можливість переїхати в Україну", – зазначив Подоляк.

Чи можуть росіяни скористатися гумкоридором на Сумщині: дивіться відео

Чи можуть цим коридором скористатися росіяни

В'їзд на територію України для мешканців країни-агресора дуже складний процес.

"Єдиний виняток – це потрапити в Легіон "Свобода Росії" або в Російський добровольчий корпус. Якщо буде багато людей, готових до активного спротиву путінському клану, ми дамо можливість громадянам Росії зробити хоч 10 подібних легіонів. У Росії 84 суб'єкти федерації, от буде 84 легіони… Можемо навіть назву давати "вільний Татарстан", "вільна Бурятія" тощо", – сказав радник глави ОПУ.

Що відомо про роботу гумкоридору на Сумщині