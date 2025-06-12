Поки триває гра в хованки, цивілізованої мобілізації не буде

Нумо відверто. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашого пофігізму.

Хто змусив ТЦК діяти так, як вони діють

Якби всі приходили за повістками, не було б жодної потреби у "бусиках". Про це заявив Павло Казарін, інформує 24 Канал.

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Три роки тилового існування привчили багатьох, що з війною можна не перетинатись – і люди сподіваються, що зможуть зберегти цей статус-кво. А оскільки зізнаватись у подібному непрестижно – вони як виправдання щоразу висувають своїй країні умови.

Одні вимагають спершу відправити на фронт поліцейських/депутатів/суддів.

Інші пропонують збільшити зарплати військовим, щоб у ТЦК знову вишикувалися черги.

Треті пояснюють своє небажання служити тим, що армія не відповідає їхнім високим стандартам.

В основі всіх цих пояснень – одна й та сама ідея, що воювати має хтось інший. Всі ці умови – насправді виправдання. Люди звикли, що війну тягне на собі хтось іще – і не прагнуть змінювати свій повсякденний ритм життя. Якщо їм приходить повістка, вони зазвичай відправляють її у смітник. Бо за це їм світить хіба що штраф. Дякуємо нашим законодавцям.

Щоразу, коли ви вимагаєте, щоб ТЦК були схожі на ЦНАП – ви просто хочете, щоб процес мобілізації вас не торкнувся. Тому що ЦНАП – це офіс, який чекає на ваш візит. А не зупиняє вас на вулиці, щоб перевірити документи.

Ті, хто хотів служити, вже служать. Саме тому рекрутинг не вихід – він забезпечує сьогодні відсотків п'ять від загальної потреби армії в людях. І якщо попередні три роки ви не одягали форму, то лише завдяки тим, що хтось одягнув її раніше за вас.

А тому так. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки. Ми всі хотіли б, щоб мобілізаційний процес відбувався цивілізовано і без ексцесів. Щоб ТЦК відправляли повістки, а люди за цими повістками приходили служити.

Але якщо чоловіки грають у хованки, то чому ви дивуєтесь, що ТЦК теж змушені грати в цю гру?