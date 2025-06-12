Поки триває гра в хованки, цивілізованої мобілізації не буде
- Павло Казарін зазначив, що методи ТЦК залежать від небажання людей виконувати свій обов'язок, і що якби всі приходили за повістками, не було б потреби у примусових заходах.
- Багато людей висувають вимоги країні або виправдовують своє небажання служити, сподіваючись, що хтось інший воюватиме замість них.
Нумо відверто. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашого пофігізму.
Хто змусив ТЦК діяти так, як вони діють
Якби всі приходили за повістками, не було б жодної потреби у "бусиках". Про це заявив Павло Казарін, інформує 24 Канал.
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Три роки тилового існування привчили багатьох, що з війною можна не перетинатись – і люди сподіваються, що зможуть зберегти цей статус-кво. А оскільки зізнаватись у подібному непрестижно – вони як виправдання щоразу висувають своїй країні умови.
Одні вимагають спершу відправити на фронт поліцейських/депутатів/суддів.
Інші пропонують збільшити зарплати військовим, щоб у ТЦК знову вишикувалися черги.
Треті пояснюють своє небажання служити тим, що армія не відповідає їхнім високим стандартам.
В основі всіх цих пояснень – одна й та сама ідея, що воювати має хтось інший. Всі ці умови – насправді виправдання. Люди звикли, що війну тягне на собі хтось іще – і не прагнуть змінювати свій повсякденний ритм життя. Якщо їм приходить повістка, вони зазвичай відправляють її у смітник. Бо за це їм світить хіба що штраф. Дякуємо нашим законодавцям.
Щоразу, коли ви вимагаєте, щоб ТЦК були схожі на ЦНАП – ви просто хочете, щоб процес мобілізації вас не торкнувся. Тому що ЦНАП – це офіс, який чекає на ваш візит. А не зупиняє вас на вулиці, щоб перевірити документи.
Ті, хто хотів служити, вже служать. Саме тому рекрутинг не вихід – він забезпечує сьогодні відсотків п'ять від загальної потреби армії в людях. І якщо попередні три роки ви не одягали форму, то лише завдяки тим, що хтось одягнув її раніше за вас.
А тому так. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашої поведінки. Ми всі хотіли б, щоб мобілізаційний процес відбувався цивілізовано і без ексцесів. Щоб ТЦК відправляли повістки, а люди за цими повістками приходили служити.
Але якщо чоловіки грають у хованки, то чому ви дивуєтесь, що ТЦК теж змушені грати в цю гру?
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.