Поліційна операція і національні війська: Безсмертний розповів, як світ має реагувати на війни

В той час, коли російські війська вчиняють звірства на території України, світові лідери та організації лише висловлюють занепокоєння. Проте світ мав би реагувати інакше, адже зараз існують міжнародні організації безпеки.

Про це 24 каналу розповів політик та дипломат Роман Безсмертний. Він наголосив, що ще у 2014 році були поодинокі випадки, коли міжнародні організації капітулювали.

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За його словами, треба розуміти, що вся система безпеки – і Рада безпеки, і ОБСЄ, і громадські організації – виявилися абсолютно безсилими та імпотентними проти відвертої та нахабної агресії путінської росії.

Очевидно, що треба або відмовлятися і створювати нову систему безпеки, або кардинально переглядати всю цю систему та її органи. Бо на це витрачають колосальні ресурси, але її продуктивність низька,

– зауважив Безсмертний.

Він наголосив, що росія, крім ведення бойових дій, веде ще дві війни – руйнування системи міжнародного права та руйнування органів системи міжнародної безпеки.

"З одного боку, ми бачимо їхню безсилість, а з іншого, треба розуміти, що в статуті тих організаціях, зокрема ООН, взагалі немає механізмів забезпечення глобальної безпеки", – сказав дипломат.

На його думку, з 1946 року мав почати діяти воєнно-штабний комітет, мали бути національні війська сил ООН, але цього так і не зробити. "Я вже не кажу про поліційні контингенти ОБСЄ", – додав він.

Міжнародні організації, ООН, Рада безпеки та ОБСЄ, утворювалися з метою недопущення широкомасштабної війни, третьої світової та інших війн. І коли ми бачимо наругу над нормами міжнародного права від росії, то подібні заяви очільників ключових інституцій безпеки (а також Amnesty International) – це боляче і неприємно,

– підсумував Безсмертний.

Безсмертний про реакцію безпекових організацій на війну: відео



До слова, днями організація Amnesty International звинуватила ЗСУ у порушенні міжнародного права і загрозі цивільному населенню. В організації кажуть, мовляв українські військові розміщують свої позиції в цивільних об'єктах. Для таких висновків аналізували напрямки стрільби російських військових.

Зеленський розкритикував цинічний звіт Amnesty International, який пробує перекласти відповідальність з агресора на жертву. Український лідер заявив про аморальну вибірковість організації.