Як світ зустрів Новий Рік: яскраві кадри з усього світу

Через особливості побудови нашого світу новий 2023 рік у кожну країну прийшов у різний час. Однак у більшості світових державах з салютами та феєрверками зустрічали це свято.

Цьогоріч Новий рік для українців особливий – ми зустрічаємо його в умовах повномасштабної війни, однак маємо на всіх одне бажання, яке неодмінно здійсниться. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про те, як світ зустрічав 2023 рік.

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Новий рік "наступав поступово"

Як відомо, новий рік не настає одразу у всіх країнах. Спершу його зустрічають жителі Східної півкулі, а потім – Західної. Отже, якщо рахувати за східним часом США, то 31 грудня 2022 року:

о 5:15 ранку – новий рік зустрічали Острови Чатем – тобто жителі певних регіонів Нової Зеландії;

о 08:00 – 2023 рік зустріла Австралія, зокрема Сідней та Мельбурн;

о 8:30 – невеликий регіон Австралії, зокрема Аделаїда;

о 9:00 – австрійський штат Квінсленд та ще шість інших регіонів материка, зокрема Брисбен;

о 10:00 – Японія, Південна Корея та ще чотири держави;

о 10:15 – західна Австралія;

об 11:00 – Китай, Філіппіни та ще 10 держав;

0 12:00 – більша частина Індонезії, Таїланду та ще 7 країн;

о 12:30 – М'янма та Кокосові острови;

о 13:00 – Бангладеш і ще шість держав;

о 13:15 – Непал;

о 13:30 – Індія та Шрі-Ланка;

о 14:00 – Пакистан і ще вісім держав;

о 14:30 – Афганістан;

о 15:00 – Азербайджан і ще вісім країн;

о 15:30 – Іран;

о 17:00 – Греція та ще 31 країна: зокрема, Україна, Єгипет, Південна Африка та Румунія;

о 18:00 – Німеччина та ще 45 держав: зокрема, Алжир, Італію, Бельгія та Франція;

о 19:00 – Велика Британія та ще 24 держави: зокрема, Португалія та Ісландія;

о 20:00 – Кабо-Верде та ще дві держави;

о 21:00 – певні регіони Бразилії та Південної Джорджії, що розташована на Сандвічевих островах;

о 22:00 – більша частина Бразилії, Аргентина та ще дев'ять країн;

о 22:30 – Ньюфаундленд і регіон Лабрадор, який у Канаді;

о 23:00 – певні регіони Канади та ще 28 держав.​ ​

Водночас у неділю, 1 січня 2023 року, за східним часом Сполучених Штатів Америки Новий рік наступив:

о 00:00 – у США на Східному узбережжі та у Кубі;

о 01:00 – у штанах Америки, які живуть за центральним часом, Мексиці та ще дев'яти державах;

о 02:00 – у певних регіонах США та ще 2 державах;

о 04:00 – в Алясці та регіонах Французької Полінезії;

о 04:30 – на Маркізьких островах Французька Полінезії;

о 05:00 – на Гаваях і ще у двох країнах;

о 06:00 – в Американському штаті Самоа і ще двох державах;

о 7:00 – у великих частинах малих віддалених островів США у Тихому океані.

Як зустрічали 2023 рік у різних державах

Як зазначають у виданні Reuters, у найбільших європейських містах масштабно відсвяткували прихід 2023 року. Власне, аналітики зазначили, що 2022 рік ввійде в історію завдяки російсько-українській війні, економічним труднощам та наслідкам глобального потепління. Також вони зауважили, що це був рік драматичного Чемпіонату світу з футболу у Катарі та швидких технологічних змін.

Редакціярозуміє, що звуки салютів, феєрверків та гучних святкувань можуть похитнути емоційний стан людей, які мають ПТСР та відчувають тривожність через воєнні дії в Україні. Тому радимо вам переглядати наступні відео без звуку.

Огляд святкувань нового року слід розпочати з того, що у Лондоні відоме колесо огляду London Eye підсвітили синьо-жовтим кольором на знак солідарності з Україною. Такого ж кольору був і феєрверк у столиці Великої Британії. Мер Лондона назвав святкування 2023 року найбільшим у Європі, адже салюти не вщухали понад 10 хвилин.

Святкові салюти в Лондоні на честь Нового року: дивіться відео BBC

Окрім того, у Сіднеї відбулася вистава зі салютом біля мосту Харбор. Шоу має надзвичайно феєричний вигляд і за своїми масштабами просто-таки вражає.

Новорічний святковий перфоманс у ніч проти 1 січня у Сіднеї: дивіться відео з каналу ABC

Не менш грандіозними були святкування в Об'єднаних Арабських Еміратах. У місті Дубаї були салюти, що тривали рекордно довго.

Новорічні салюти в ОАЕ: дивіться відео з каналу FOX

А нічне небо над Тріумфальною аркою в Парижі, що у Франції, було освітлене феєрверками та димом від різноколірних салютів. Шоу супроводжував музичний ряд.

Новий рік у Парижі: переглядайте шоу з каналу Global News

У столиці Японії також були святкові феєрверки. Варто зауважити, що шоу було досить простим, але водночас таким, що зачаровує погляд. Власне, як і усе японське мистецтво.

Як у Токіо проводжали 2022 рік: дивіться відео з каналу Virtual Japan

Можна підсумувати, що новий 2023 рік зустріли гучно та помпезно у всіх найбільших країнах світу. Очевидно, що Україна до таких святкувань приєднається не скоро, адже нам потрібно відновитися після війни, яка стовідсотково закінчиться нашою перемогою.

Новорічні салюти в найбільших містах світу: дивіться світлини зі соціальних мереж

Наостанок нагадаємо, що 2023 – це рік Чорного водяного кролику. Багато кому він принесе щастя та кохання, а комусь, навпаки, – розчарування. Читайте детально у цьому матеріалі.