Як терорист Пушилін рятує "справжніх арійців" Путіна

Очільник так званої псевдореспубліки Денис Пушилін обіцяє задіяти всі союзницькі сили, насамперед війська Російської Федерації, після повідомлень з Донецька про обстріл ринку і пологового будинку.

Ніяких псевдореспублік – лише гарматне м'ясо

Є абсолютно очевидним, що російська пропаганда намагається зараз відіграти ту сумну інформацію, яка відома з перших тижнів війни (повномасштабної – 24 канал) Росії проти України. Коли обстрілювали житлові квартали українських міст, коли обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, коли під приводом обстрілу військових об'єктів гатили по звичайних будинках.

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І зараз обстрілюють вже Донецьк. І ми прекрасно розуміємо, я про це кажу з 2014 року, що мешканці окупованих територій Криму і Донбасу є заручниками російських імперських планів, що Москва ставиться до українських громадян, які опинилися на окупованих територіях у 2014 році, як до звичайнісінького гарматного м'яса.

Людей виловлюють просто на вулицях, щоб відправити їх до так званих "армій" російських терористів, де їх використовують у перших лавах, щоб перевірити вогневі точки української армії. І після того, як українські громадяни гинуть під вогнем своїх співвітчизників, вже потім ідуть у бій "справжні арійці" – громадяни РФ.

А все тому, що Путіну хочеться, аби на територію самої Росії приходило якомога менше повідомлень про смерть російських військових. А повідомлення про смерть мешканців Донецької чи Луганської областей Путіна, як і його маріонеток, які керують цими територіями під кураторством представників російських спеціальних служб, абсолютно не турбують.

"Полігони" страху

Ну і, звичайно, Крим, який став ареною для російського свавілля. Спочатку саме на території окупованої української автономії випробовуються найбільш огидні судові практики, які вже потім розповсюджуються на всю територію самої РФ.

А тепер, як бачимо, територія Донецької області почала використовуватися задля обстрілів російськими Збройними силами, щоб потім звинувачувати в цих обстрілах українських військових. Щоб намагатися пропагандистськи перебити ці повідомлення про російські звірства, які надходять кожного дня.

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От і 13 червня було повідомлення про обстріл Прилук. Як бачимо, росіяни не заспокоюються, вони обирають то одне, то інше українське місто, щоб нагадати, що на українській території просто немає безпечних місць. То Чортків, то Прилуки.

Можна, звичайно, вигадувати, як це робить Міністерство оборони РФ, що і там, і там б'ють по військових об'єктах. Але насправді абсолютно інша мета у російських військових – залякати цивільне населення.

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