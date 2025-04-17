Трамп має одразу кілька важелів впливу, аби змусити Росію до миру

США мають реальні важелі впливу, здатні змінити позицію Росії у війні проти України та довести, що американська підтримка Києва залишатиметься стабільною, а безпека нашої держави – довгостроковим пріоритетом Вашингтона.

Чи скористається цими інструментами президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп – питання відкрите. Як зазначив 24 Каналу старший науковий співробітник Програми з Росії та України Ерік Чіарамелла, він щиро вірить у це.

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Які важелі впливу мають США на Росію

Під час своєї першої каденції та на початку нового терміну Трамп не виявив особливого бажання застосовувати жорсткі й дієві заходи проти Росії. Із його поверненням на політичну арену він застосовує тактику "батога і пряника", але, на жаль, батіг спрямований на Україну, а пряники – на Росію. Такий дисбаланс є хибним: має бути реальний тиск на Москву та водночас серйозні стимули для Києва.

Ерік Чіарамелла наголосив, що США мають чітко сформулювати свою політику щодо України. Вона повинна включати:

подальше постачання озброєння;

підготовку військових;

надання розвідувальної інформації;

забезпечення присутності на місцях для стримування нових нападів Росії.

Така підтримка критично важлива для зміцнення оборони України в умовах потенційного перемир'я.

Зверніть увагу! За даними видання Bild, Дональд Трамп відмовився продавати Україні ракети Patriot, навіть за суму в 50 мільярдів доларів. Нагадаємо, що перед цим президент Володимир Зеленський пропонував здійснити закупівлю за рахунок фінансової допомоги ЄС та коштів, отриманих із заморожених російських активів.

Крім того, у Вашингтоні мають активніше підтримувати створення європейської місії зі стримування на території України. Йдеться не про миротворчу місію, а про сили, здатні гарантувати безпеку – про це вже говорять Велика Британія та Франція.

Американські війська навряд чи перебуватимуть на території України. Проте цілком ймовірна участь США у формі логістики, розвідки та технічної підтримки.

– припустив старший науковий співробітник Програми з Росії та України.

На думку Чіарамелли, у Трампа є шанс переконати Путіна, що безпека України не є предметом торгу. У такому випадку Захід може продовжити військову й технічну допомогу навіть після досягнення перемир'я.

Ці інструменти є у розпорядженні Дональда Трампа. Чи вирішить він використати їх саме так – поки невідомо. Але дуже хочеться вірити, що це можливо.