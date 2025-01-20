Росія буде страждати, почнеться гіперінфляція: на це вплине Трамп за однієї умови

США 10 січня запровадили проти Росії черговий пакет санкцій, зосереджений на обмеженнях у нафтовій та енергетичній галузях. Експорт нафти вкрай важливий для економіки країни-агресорки.

У Росії є больові точки у Данській протоці та Босфорі, на які Дональд Трамп може натиснути, якщо Владімір Путін не піде йому назустріч. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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"Якщо Трамп не отримає з рук Путіна перемогу, то почне його дуже жорстко "пресувати". Тоді ці больові точки у протоках Данії, Туреччини можуть бути залучені, щоб створити для Росії дуже болючі відчуття. Тоді Росія почне сильно страждати", – сказав він.

Наслідки для Росії

Ігор Ліпсіц зазначив, що у такий спосіб Росія може втратити до третини експорту нафти. Проміжок між цим та величезними проблемами у Росії – приблизно 3 місяці. Це середній термін між продажем нафти та отриманням грошей.

Тому як тільки почнуться серйозні падіння протягом 3 місяців, можна буде очікувати різкого скорочення доходів. Росія використає останні козирі, які дуже негативні для самих росіян. Це або дуже сильна девальвація рубля, або друк величезної кількості грошей.

Друкувальна машинка працює 3 роки, не зупиняючись. За ці роки грошова маса Росії виросла у два рази майже без росту економіки. Тоді доведеться збільшувати ще більше. Росія захлинеться пустими грошима, буде шалена інфляція. Росія може догратись до гіперінфляції, вдвічі та більше ріст цін за рік. Усе це може статись за падіння експорту нафти,

– пояснив доктор економічних наук.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 січня, США запровадили наймасштабніші санкції проти Росії у нафтовій та енергетичній галузі. Мовиться про санкції проти понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії. Усі вони прямо чи опосередковано забезпечують фінансування військової машини Кремля.

Через останні санкції Штатів 65 танкери з російською нафтою були вимушені зупинитися по всьому світу. Зокрема, частина суден перебуває біля берегів Росії та Китаю.