Під Бахмутом ворог втрачає позиції та не може їх відновити: карта бойових дій на 4 вересня

Українські військові продовжують знищувати загарбників та наступати на різних напрямках фронту. Водночас ворог – не дрімає: окупанти здійснюють наступальні операції на Сході, однак вони не мають успіху.

Як констатували в командуванні Збройних Сил 4 вересня, лише за минулу добу було 30 бойових зіткнень на полі бою. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті.

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Найзапекліший напрямок – Бахмутський

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону констатувала, що в районі Бахмута тривають запеклі бої.

За її словами ЗСУ наступали протягом минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки – це південний фланг.

За минулий тиждень звільнено 3 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом від початку наступу на цій ділянці фронту – 47 квадратних кілометрів. Ворог безрезультатно намагався відновити втрачені положення. Тобто позиції, які захопили Сили оборони.

Окрім того, в Генштабі повідомили, що окупанти завдавали авіаударів та артилерійських обстрілів по населених пунктах на Бахмутському напрямку.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається на інших східних напрямках

Окрім Бахмутського напрямку, не менш неспокійно на інших ділянках зони бойових дій, зокрема на таких напрямках:

Авдіївському – ворог прагне взяти в оточення Авдіївку, що в Донецькій області;

– ворог прагне взяти в оточення Авдіївку, що в Донецькій області; Мар'їнському – окупанти намагаються захопити Мар'їнку, наступати в районах Красногорівки та Новомихайлівки;

– окупанти намагаються захопити Мар'їнку, наступати в районах Красногорівки та Новомихайлівки; Куп'янському – ще два тижні тому цей напрямок був епіцентром бойових дій, водночас зараз там висока динаміка обстрілів.

– ще два тижні тому цей напрямок був епіцентром бойових дій, водночас зараз там висока динаміка обстрілів. Лиманському – загарбники намагаються просуватися в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області.

Змінюється локальна динаміка, але Схід залишається головним напрямком наступу ворога. Росіяни з різним ступенем інтенсивності намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'янському та Авдіївському напрямку. Однак їх стримують ЗСУ. Успіху ворог не має,

– констатувала Маляр.

Східні напрямки фронту: дивіться на карті від DeepState

Просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку

За останні декілька днів в української армії були успіхи в районах Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області. Власне, ці населені пункти розташовані на Мелітопольському напрямку.

У ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх на напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах,

– повідомила заступниця міністра оборони.

Загалом, як відомо, на Запоріжжі та Херсонщині окупанти обороняються, боючись контрнаступу Збройних Сил. На жаль, вони також інтенсивно обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирне населення.

Контрнаступ на Запорізькому напрямку: дивіться на карті від DeepState

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Згадаємо наостанок про втрати Росії за минулу добу. Як зазначили в Генштабі 4 вересня, ворог втратив 460 бійців, 4 танки та 29 артилерійських систем. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до Кобзона відправилось 265 120 загарбників.