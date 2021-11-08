Як Церква ставиться до трансплантацій: дивовижні історії порятунку

Людина, у якої відмовила нирка, втрачає повноцінне життя. Аби вижити, пацієнта чекає або постійний гемодіаліз, або трансплантація. Третього варіанту немає. Де в Україні проводять транплантації та як до цього ставиться Церква – читайте далі в спепроєкті "Даруючи життя".

Нирка – невеличкий, однак життєво важливий орган. Нирка фільтрує нашу кров. Якщо виходить з ладу – людина перестає жити звично.

У першому випуску Історії перших трансплантацій в Україні: унікальні кадри з операційних

Як зазначив нефролог Олена Дацків, якщо немає можливості провести трансплантацію або ж є протипоказання, пацієнти перебувають на гемодіалізі до кінця свого життя.

Гемодіаліз використовують для допомоги пацієнтам із хронічною хворобою нирок, які перебувають на термінальній стадії ниркової недостатності й потребують стабільного очищення крові.

"Пацієнти приїжджають до нас тричі на тиждень для отримання сеансів по 4 години. У сумі має вийти 12 годин на тиждень", – розповіла Дацків.



Діаліз займає у пацієнтів 12 годин щотижня / Фото 24 каналу

Показання до пересадки нирки – це термінальна стадія ниркової недостатності, до якої призводять артеріальна гіпертензія, інфекції, цукровий діабет, цироз, аутоімунні захворювання.

Ми думаємо, що нікого з нас це не зачепить, що людина народилася хвора, значить, їй треба трансплантація. Однак грип чи ангіна можуть вивести серце з ладу. І тоді потрібна трансплантація. Мокрі ноги – і з ладу можуть вийти нирки. Ірина Заславець Керівниця ГО iDonor

Як обирають донорів для трансплантації

Як розповів керівник Львівського центру трансплантації Максим Овечко, донором може стати здорова людина, в якої різко стався інсульт. Однак майже 95% інсультів виявляють у пацієнтів старшого віку, тож їхні органи для трансплантації не використовують. Водночас молоді пацієнти здебільшого одужують.

Донорами також можуть бути люди, що отримали не сумісні з життям травми головного мозку.



Донорів обрати доволі складно / Фото 24 каналу

Лікар про першу проведену трансплантацію

Для уролога лікарні швидкої допомоги Володимира Дмитріва лік пересадок уже вимірюється десятками. Його долучили до трансплантації у 2019 році, адже урологія дотична спеціальність до пересадки нирок.

Дмитрів підкреслює, що технічно операція не є складною. Трансплантація є важкою для пацієнта у післяопераційному періоді, адже можуть виникати різні імунні реакції.

Що я відчував після 1 трансплантації? Було хвилювання, щоб все пройшло добре. А після – вболівали за пацієнта, щоб в нього все було добре. Тому що операція – це лише половина шляху, пацієнту ще треба, щоб ця нирка запрацювала. Володимир Дмитрів Уролог лікарні швидкої допомоги

У червні 2021 року було хвилювання. Однак лише в думках. Важливість операції не дає рукам лікарів затремтіти.

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Спогади реципієнта про трансплантацію

46-річний Василь Креденець став одним із пацієнтів, який отримав нову нирку. Він розповів, що стояв на листі очікування в Білорусі, в місті Брест. Однак, коли почув, що є можливість за допомогою МОЗу стати у лист очікування, кілька місяців збирав необхідні документи.



Василь Креденець отримав нову нирку / Фото 24 каналу

Очікування затягувалося, і тоді Василь звернувся до лікарні швидкої допомоги. Тут все було набагато швидше і ближче додому. Однак постійне очікування сумісності донора, що з'явиться і підійде Василеві, виїдало зсередини.

Варте уваги Людині вперше пересадили нирку від ГМО-свині

Одного вечора час на мить зупинився – і тоді хвилини закрутилися з шаленою швидкістю. Дружина реципієнта Ольга Креденець пригадала, що у той вечір була на роботі, коли їх подзвонив Василь й сказав, що час їхати на операцію.

Вже за годину пара була у лікарні. Василя Креденеця взяли на обстеження – УЗД внутрішніх органів, кардіограма, рентген.

Була така впевненість, що все буде класно, ми все пройдемо, все буде зараз. Ми цього моменту дуже чекали, і що ми в надійних руках,

– підкреслила Ольга Креденець.

Допоки Ольга вірила в хороший фінал, лікарі готувалися до операції. Її можна умовно поділити на 2 етапи. Перший – вилучення нирок у донора.

Як розповів Володимир Дмитрів, вилучені органи зберігають у спеціальному подвійному льодяному мішечку. Вважається, що нирка може "прожити" поза тілом людини 72 години, однак ніхто стільки не чекає, тож операцію проводять протягом 1 – 2 годин після вилучення.

Тоді нирку промивають спеціальним розчином від крові донора. В охолодженому стані, її пересаджують реципієнтові. Усе – стерильно, швидко і в холоді.



Реципієнт Василь Креденець з сім'єю / Фото 24 каналу

Лікар Дмитрів пояснив, що реципієнту перед операцією спеціальними препаратами пригнічують імунну систему, щоб не було відторгнення, і дають препарати на розрідження крові, щоб покращити мікроциркуляцію.

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Як Церква ставиться до трансплантацій

Перед тим, як заснути під загальним наркозом, Василь помолився. Віра у те, що після пересадки все буде добре, підтримує багатьох пацієнтів "на плаву" і в жодному разі не суперечить засадам релігії.

Навпаки – здати кров чи заповісти свої органи після смерті тим, хто потребує – вияв любові та милосердя.



Священник: "Трансплантація дозволена на підставі принципу солідарності" / Фото 24 каналу

Ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ отець Ігор Бойко зазначив, що в історії церкви було чимало різних поглядів на це, на підставі якого принципу етичного чи морального виправдати, схвалити, чи не підтримати цю практику.

Церква після багатьох дискусій дійшла до переконання, що трансплантація органів може бути дозволена на підставі принципу солідарності. Принципу милосердя, любові, яка єднає людей,

– додав отець Ігор Бойко.

Реабілітація після трансплантації

Однак трансплантація – ще не фінальний етап цієї історії. За словами лікаря Дмитріва, пересаджена нирка може включитися в роботу до місяця часу. Тобто хворий може ще місяць провести на діалізі. Водночас бувають такі випадки, що вона включається зразу в кінці операції.



Лікарі пояснюють, що найскладніше – це реабілітація / Фото 24 каналу

У лютому 2021 року 37-річній Оксані Мазур пересадили нирку від посмертного донора. Недолікований грип 7 років тому дав ускладнення на нирки жінки. Після цього вона двічі на рік лягала у лікарню.

Однак через аутоімунне захворювання, яке не лікувалось, результату не було ніякого. Через 6 років у неї повністю відмовили нирки. Жінка потрапила на діаліз.

Трансплантація потрібна. Завдяки трансплантації ми можемо врятувати дуже багато людей. У Львові на діалізі дуже багато людей, просто ми того не бачимо і не знаємо,

– переконана реципієнтка Мазур.

Як наголошує Максим Овечко, за кордоном всі автоматично стають у лист очікування. Однак в Україні з тисячі пацієнтів, які є на діалізі, у листі очікування стоїть 200 або 300 осіб.

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Невдала трансплантація нирки

Руслана Тенета наразі перебуває в листі очікування. У неї вже була пересаджена нирка – від батька. Однак із трансплантованим органом не склалося. Вона народилась абсолютно здоровою, однак в 11 років їй стало погано.

"Я стала погано почуватись, різке погіршення стану, впав гемоглобін досить сильно, і ми звернулись до лікарів. Мене обстежили, взяли лабораторні аналізи. Виявилося, що в мене не працюють нирки. Мені поставили діагноз – вроджена дисплазія нирок", – розповіла жінка.



Є люди, які очікують на повторну трансплантацію / Фото 24 каналу

З пересадженою ниркою Руслана прожила 13,5 років, однак потім вона підхопила інфекцію горла. Це "вдарило" по нирці, тож Тенера потрапила знову на діаліз. Наразі реципієнтка перебуває в черзі в Білорусі, а також у лікарні швидкої допомоги.

"Це зовсім по-іншому. Ти не можеш піти на роботу, не можеш з'їсти фруктів, скільки тобі хочеться, бо є обмеження. Є багато обмежень. Потрібно контролювати свій стан, щоби всі показники були в нормі, це не дуже добре. Гемодіаліз – це недобре", – резюмувала Тенета.

Що таке діаліз? Як пояснила Олена Дацків, процедура діалізу – це перегонка крові пацієнта через діалізатор – пристрій, який містить напівпроникну мембрану. Завдяки різниці потоку крові в одну сторону і діалізату – це спеціальний розчин, який використовується апаратом, в іншу сторону, відбувається очищення крові. Паралельно з цим відбувається також ультрафільтрація – з організму пацієнта видаляють залишок зайвої рідини.

Жінка врятувала 4 життя

Любомир Миколишин дав згоду на те, аби органи його мами пересадили тим, хто того потребує. У грудні 2020 року його мамі стало погано. Розрив аневризми спричинив головні болі і непритомність. Інсульт призвів до коми.



Син донорки: "Мама змогла врятувати життя 4 людям" / Фото 24 каналу

Наталія Миколишин лежала на лікарняному ліжку, підключена до низки апаратів. Головний мозок ще жив, однак шансів лікарі не давали. 25 грудня 2020 року Наталія Миколишин посмертно врятувала 4 людей. Органи 47-річної жінки продовжують жити після її смерті.

Я не можу сказати, що це було якесь геройське рішення чи щось таке. Я просто сказав: "Так, мама може стати донором". Мама може врятувати життя людині, а потім виявилося, що 4 людям,

– розповів семінарист та син донорки Любомир.

Хвилина мовчання та коридор шани

Максим Овечко підкреслив, що донора вшановують словами вдячності родичам. "Ми кажемо завжди, що двері нашої лікарні завжди для них відкриті і спеціалісти з нашої лікарні завжди, в чому тільки треба, будуть готові допомогти", – додав він.

Коридор пошани – це така традиція, яку ми започаткували. Це так символічно, але фактично ми в останню путь проводжаємо людину. Перед операцією, перед вилученням, вшановуємо людину хвилиною мовчання. Скільки б людей не було в операційній – завжди є хвилина мовчання. Максим Овечко Керівник Львівського центру трансплантації

Ірина Заславець наголосила, що ніхто з нас не безсмертний, тож ніхто не знає, коли станеться інсульт чи інфаркт. Ніхто не може передбачати ДТП чи якусь травму. Однак помираючи, коли смерть уже невідворотна, можна подарувати життя кільком іншим людям.



Лікарі проводжають донорів коридором шани / Фото 24 каналу

"Тоді навіть наші рідні житимуть з розумінням того, що їхня близька людина продовжила жити. Що серце продовжило битися. Що хтось прокидається кожного ранку, бо частинка донора живе в тій людині", – переконана керівниця ГО iDonor.