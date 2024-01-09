Хитрий план: що нового вигадав Орбан, щоб зірвати допомогу Україні

За даними Politico, Угорщина може зняти вето на пакет допомоги для України від ЄС, якщо фінансування переглядатимуть щороку. Та це – хитрий план прем'єра країни Віктора Орбана.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що так замість одного вето буде щонайменше чотири. Він додав, що це прекрасно розуміє прем'єр Угорщини. Зазначимо, що видання посилається на трьох дипломатів ЄС.

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"Зможе щороку викручувати руки Європейському Союзу щодо продовження допомоги Україні й вимагати поступок для себе. Не думаю, що це реальний вихід з ситуації. Кризової ситуації немає", – сказав політолог.

Усе через те, що ЄС має інші механізми, які дозволять йому проголосувати за максимальну підтримку України на кілька років. Навіть, якщо Угорщина буде проти. Прем'єр цієї країни це чудово знає.

Навіть окремі представники угорського уряду говорили про те, що вони знають про таку можливість. Тому Віктор Орбан діє на випередження, подає себе нібито "рятівником ситуації" та підвищує своє значення. Мовляв, від нього начебто щось залежить.

Зиск для Орбана

Є процедура, згідно з якою Угорщина може заблокувати рішення ЄС. Утім фінальне рішення все одно ухвалять, адже на це є згода усіх країн Європейського Союзу, окрім цієї країни.

Він зараз запускає таку історію, яка насправді йому вигідна. З політтехнологічного боку – це дуже розумний крок Орбана. Ще користуючись залишками того часу і можливостей, які в нього є, намагається собі наперед вибити певні преференції,

– додав Ігор Рейтерович.

Ймовірно, тут може бути розрахунок на те, що знайдуться країни, які підтримають прем'єра Угорщини. Мовляв, "краще проголосувати за певну суму кожен рік, а далі – у залежності від того, як розвиватиметься ситуація". Політолог зауважив, що європейські чиновники та представники різних країн до цього ставляться досить скептично.

"Вони, по-перше, розуміють, як Орбан буде це використовувати на свою користь. А по-друге, вони абсолютно аргументовано говорять про те, що Україні треба подати сигнал макроекономічної, стратегічної такої певною мірою стабільності", – наголосив Рейтерович.

До того ж ситуація в Угорщині, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту, не надто оптимістична, як би хотілося Віктору Орбану. Тому угорський прем'єр може намагатися привернути до себе увагу та вберегти свій електорат.

"Найімовірніше, відійдуть від цієї пропозиції", – припустив політолог.

Допомога для України від ЄС