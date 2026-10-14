"Помиральну яму копати рано": військовий розповів, як Україна долає обмеження США

Майор ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що Україна знаходить альтернативи, попри тиск та обмеження партнерів. Військовий наголосив, що успішні удари по логістиці Росії змушують ворога шукати контактів зі США.

Під час розмови в ефірі 24 Каналу політолог пояснив, що подібні виклики з постачанням розвідданих чи зв'язку не є новими для нашої держави. За його словами, Україна вже проходила схожі етапи у минулі роки, щоразу нарощуючи власні спроможності.

Як Україна реагує на політичні гойдалки?

Військовослужбовець зазначив, що зараз складається враження, ніби партнери хочуть не просто вставити палки в колеса, а взагалі їх зняти. Проте він переконаний, що держава зможе прорватися через ці труднощі.

Оці всі скачки, оці всі гойдалки, які відбуваються, їх треба просто пережити і перейти, як ми це зробили минулого року не один раз. Ми знайшли можливості альтернативних постачань озброєння, бюджетної фінансової підтримки, розвідданих зокрема,

– каже Андрій Ткачук.

Удари по російській логістиці

Окрему увагу гість ефіру звернув на високу ефективність українських атак по ключових об'єктах ворога. Зокрема, йдеться про розподільчий центр у Самарі, який забезпечує експорт нафти через трубопровід "Дружба" та морські порти.

Саме такі дії Сил оборони змушують Росію хвилюватися та шукати виходи на американську сторону. Коментуючи політичні коливання у Вашингтоні, експерт додав, що рішення оточення Дональда Трампа часто зумовлені виборчими процесами та особистою вигодою, але Україна продовжує виважено балансувати у цих стосунках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США попередили Україну, що можуть припинити передавати розвіддані. Це станеться, якщо Київ продовжить удари по російських нафтопереробних заводах.