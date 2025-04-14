Україна сама убезпечила себе: чим нині зайнятий російський чорноморський флот

Російські військові кораблі наразі не чергують ані в Чорному, ані в Азовському морях. Військово-морські сили Росії більше зосереджені на власній безпеці.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу. Він додав, що ракетоносії залишаються головною ударною силою Чорноморської флотилії Росії, однак нині вони перебувають у порту "Новоросійськ".

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Також частково використовуються потужності порту "Геленджик", де ці кораблі можуть курсувати в прибережних водах.

Україна контролює ситуацію в Чорному морі

"Ми бачимо, що ракетоносії почали застосовувати під час масованих ракетних атак, однак здебільшого вони зосереджені на забезпеченні власної бойової діяльності, передусім – безпеки в портах, де перебувають", – зазначив Сергій Братчук.

За його словами, порт "Новоросійськ" уже зазнавав ударів з боку Сил оборони України, і ця атака була досить ефективною – її варто повторити.

Наразі активно обговорюється питання так званої "тиші" в Чорному морі. Наскільки вона вигідна Україні – питання відкрите,

– додав Братчук.

Речник підкреслив, що Україна вже гарантувала собі необхідний рівень безпеки в Чорному морі. Чорноморська флотилія Росії перебуває в невигідному становищі завдяки успішним діям Сил оборони, насамперед Військово-морських сил ЗСУ.

Він додав, що саме тому для росіян питання безпеки нині є ключовим. До того ж у квітні виповнилася річниця з моменту, коли флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва" – опинився на дні моря.