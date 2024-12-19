У нього є глобальна мета: як Україна може впливати на позицію Трампа

У новообраного президента США Дональда Трампа є мета завершити війну в Україні, укласти угоду про мир. Однак наразі немає конкретики, якою вона буде.

Тому зараз триває робота, щоб переконати республіканця. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов озвучив 24 Каналу думку, що Трамп може змінювати позицію.

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"Думаю, що його позиція загалом є гнучкою. У нього є глобальна мета – зупинити цю війну, укласти якусь угоду, щоб війна закінчилась. Але якою буде ця угода – ми поки що не маємо розуміння", – сказав він.

Що може змінити позицію Трампа

Максим Несвітайлов зазначив, що змінити позицію Трампа щодо певних питань цілком реально. Зокрема, для цього можна зіграти на його амбіціях бути головним геополітичним лідером у світі.

Умовно кажучи, у цьому "великому геополітичному селі" може бути тільки один "перший хлопець на селі". Часто йде комунікація, що Трамп – потужний, сильний лідер. Невже Путін буде диктувати йому якісь вимоги, як має завершитись ця війна?

– підкреслив політолог.

У Трампа є мета завершити війну через угоду. Кінцеву мету Україна може наповнювати своїми ідеями та переконувати новообраного американського лідера змінити позицію.