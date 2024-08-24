Чи досягне Україна паритету з Росією у кількості снарядів: у Міноборони сказали, як це зробити

Ні для кого не секрет, що Росія застосовує на фронті значну більшу кількість снарядів, аніж Україна. У Міноборони розповіли, як можна вплинути на цю ситуацію.

Зокрема, Україна може досягти паритету з Росією у кількості боєприпасів, якщо зможе знищувати нові поставки артилерії та техніки ще до їхнього прибуття на фронт. Також у відомстві відмічають, що критичним є питання домінування країни-агресорки у повітрі.

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Як досягти паритету з Росією у кількості снарядів

У Міноборони розповіли, що в Росії заводи працюють цілодобово, також є боєприпаси зовні. Втім, там зауважили, що досягнути паритету з країною-агресоркою – можливо. Втім, лише за умови, що Україна зможе обмежити їх доставку до передової.

Якщо в нас буде достатньо сучасної зброї далекого радіусу дії. І наші партнери приберуть червоні лінії щодо її застосування. Коли ми зможемо завдавати ударів по російських базах, арсеналах, логістичних маршрутах, – пояснили в Міноборони.

Там наголосили, що нові поставки артилерії, бронетехніки та боєприпасів для російських підрозділів потрібно знищувати до того, як вони потравлять на фронт.

"За таких умов у нас є шанси вибити один з головних інструментів ведення війни росармії – їхню артилерію. І не лише її", – зауважили у відомстві.

Там також додали, що критичною є перевага росіян в небі, а для просування своєї піхоти ворог з кінця 2023 року почав активно застосовувати КАБи по позиціях українських військових та прифронтових населених пунктах.