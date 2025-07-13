Україна знайшла спосіб, як уповільнити літній наступ росіян

Коли Росія перейшла до атаки з використанням мотоциклів, Україна перейшла до захисту від них. Були затримки, але нові інструменти для боротьби з мотоциклами поширюються вздовж 1100-кілометрової лінії фронту війни Росії проти України.

24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Як українці протидіють російським мотоциклістам на фронті?

Можливо, ці нові засоби вже уповільнюють літній наступ Росії.

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Деякі українські дрони скидають дорожні шипи – розгортають стрічки з металевими шипами, що пробивають шини, – щоб перекрити дороги перед атаками російських мотоциклістів.

Збільшення трафіку працює. На відео 82-ї десантно-штурмової бригади України зображено, як дрони вночі скидають шипи поблизу Покровська. Вдень це призводить до аварій російських мотоциклістів. Бригада, очевидно, відправляє дрони-бомбардувальники, які скидають гранати, а також вибухові дрони з видом від першої особи, щоб атакувати катапультованих мотоциклістів після їх аварії.

Уже щонайменше рік українські групи безпілотників, зокрема й відомі "Птахи Мадяра", засівають дороги за російською лінією гострими шматками металу. Вони називаються "кальтропи" і можуть проколювати шини та зупиняти рух.

Кальтропи, разом із дорожніми шипами та іншими простими контрзаходами, набувають великого значення зараз, коли російські полки значною мірою перейшли на піхотні та мотоциклетні штурми.

Витративши понад 20 000 танків, бойових машин та іншої важкої техніки на українські міни, артилерію, ракети та безпілотники, Росія здебільшого притримує ті кілька бойових машин, що залишилися. Можливо, зберігаючи їх для майбутньої війни деінде в Європі.

У тактичній зміні є холодна логіка. "Мотоцикли дають їм більше шансів на успіх в операціях", – сказав про росіян українсько-американський воєнний кореспондент Девід Кириченко. "Якщо ви можете швидко їздити та маневрувати крізь міни, то зможете швидше атакувати українські позиції".

"Росіяни сподіваються, що за наявності достатньої кількості зарядів, достатня кількість солдатів протягом кількох тижнів може зібратися в бункері будівлі, а коли вони туди потрапляють, то починають копати дуже глибоко та будувати окопи", – додав Кириченко.

"З часом, як тільки в них збереться достатньо солдатів у цьому районі, і вони будуть готові штурмувати сусідню вулицю, росіяни запускатимуть крилаті бомби, відкривати артилерійський вогонь. Робитимуть все – і дозволять своїм солдатам проводити ці жорстокі штурми вулиця за вулицею".

Але швидкі російські атаки на мотоциклах працюють лише доти, доки українці будують свої оборонні плани на основі повільніших механізованих атак. Очевидно, що деякі прості контрзаходи можуть зупинити мотоцикли.

Нагадаю, що ще в травні один російський солдат на мотоциклі погано закінчив, коли спробував перестрибнути на мотоциклі через широкий український окоп, та не зміг. Він врізався в земляні укріплення, очевидно, загинувши внаслідок удару.

Дивіться відео, як окупант підірвався на мотоциклі:

"Україна може адаптуватися, використовуючи, наприклад, класичні засоби протипіхотної оборони: від протипіхотних мін та кальтропів проти легкої техніки, до колючого дроту чи сучасного дроту-гармошки", – пояснив Якуб Яновський, аналітик розвідувального колективу Oryx.

"Якщо Україні вдасться масштабувати ці оборонні споруди настільки, що легка піхота та те, що я б назвав "моторизованими кавалерійськими атаками", стануть нежиттєздатними – або принаймні набагато менш корисними, ніж вони є зараз – Росія опиниться у досить скрутному становищі", – сказав Яновський.

Хоча росіяни могли б повернутися до механізованих атак, їм все одно довелося б мати справу з тими ж мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками, які робили механізовані атаки неприйнятно дорогими. Ба більше, у них було б менше транспортних засобів, які можна було б виділити для нового раунду механізованих атак.

"Ця війна вже поглинула дуже значний відсоток того, що мала Росія, – пояснив Яновський, – і питання в тому, скільки росіяни хочуть зберегти після цієї війни для потенційного використання в інших конфліктах в майбутньому. Тож я вважаю, що це потенційна слабкість нинішнього російського підходу".

Надії росіян на великий наступ на Сумщину згасають?

Росія розгорнула мотоциклетні війська, щоб пришвидшити темпи свого наступу та зберегти залишки бронетехніки. Це допомогло росіянам пришвидшити просування в Україні цієї весни. Російські полки захоплювали близько 13 квадратних кілометрів на день у травні – вдвічі більше, ніж у червні.

Але українці можуть уповільнити просування або навіть повернути його назад за допомогою дешевих та простих трюків зі знищення мотоциклів. Вже є деякі докази того, що це працює. Після захоплення понад 150 квадратних кілометрів Сумської області цієї весни повністю піхотними силами, росіяни тепер відступають у Сумах.

Російські надії на велике просування на півночі, схоже, згасають. Атакуючи пішки або на велосипедах вздовж асфальтованих доріг проти окопаних українських військ, росіяни, можливо, зберігають свої останні танки.

Але вони також дають українцям золоту можливість зміцнити лінію фронту шипами, дротом та окопами, що робить великий прорив росіян ще менш імовірним, ніж був до того, як більшість російських танків відступили.