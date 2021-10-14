Як Україна вперше відзначає День захисників та захисниць

Україна вперше відзначає День захисників та захисниць – державне свято встановлене для вшанування мужності та героїзму захисників та захисниць під час оборони незалежності й територіальної цілісності нашої країни.

В цей день згадаємо успіхи України на шляху забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки та оборони, завдяки яким, українські захисники та захисниці тепер гордо святкують це свято разом.

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А саме:

2017 року МОЗ скасував список із 450 "заборонених професій" для жінок. На сьогодні жінки демонструють неабиякі успіхи, стаючи водолазами, пожежниками тощо;

2018 року внесено зміни до статутів положень про військові ліцеї та заклади освіти, аби і жінки, і чоловіки могли проходити військову службу та навчання у військових закладах освіти;

у 2018 році Президент України вперше присвоює військове звання генерал-майора — українці, начальниці Військово-медичного управління СБУ Людмилі Шугалей;

2020 року Кабінет Міністрів затвердив другий Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" до 2025 року для забезпечення стійкості до безпекових викликів, постконфліктного відновлення і перехідного правосуддя, а також врахування пріоритетів, визначених РНП під егідою Комісії Україна – НАТО;

2021 року за ініціативи віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної розроблені Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони, а також проведена низка тренінгів для понад 100 викладачів закладів вищої освіти;

цьогоріч в Україні розпочали тестування зразка жіночого бронежилета на базі існуючого, але більш легкого із врахуванням жіночої анатомії, а також розробку анкети-опитування жінок та чоловіків сектору безпеки та оборони щодо задоволеності створеними для них умовами, аби надалі врахувати якомога більше аспектів для покращення умов служби.

Зокрема, завдяки подібним ініціативам в Україні протягом останніх 7 років чисельність жінок-військовослужбовиць зросла майже вдвічі. Приміром, 2014-го кількість військовослужбовиць дещо перевищувала 14 тисяч, а у 2021 році – зросла до більш як 31 тисячі. Окрім того, сьогодні з-понад 405 тисяч учасників бойових дій – понад 19 тисяч – жінок і ця цифра зростає.

Також Україна стає все ближчою до стандартів НАТО, а за деякими показниками не поступається навіть провідним країнам-членам Альянсу. Наприклад, британська армія налічує 12% жінок-військовослужбовців, американська – 16%, а данська – близько 8,7%, водночас в Україні налічується близько 16% військовослужбовців-жінок, що є високим показником.

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Сьогодні вітаю всіх захисників та захисниць нашої країни! Важливо, що відтепер чоловіки та жінки нарешті можуть відсвяткувати цей день разом. Ухвалений в липні законопроєкт про перейменування Дня захисника на День захисників та захисниць підкреслює – захист країни та своїх співгромадян не залежить від статі. Це важливо, бо військовослужбовці, медики, поліцейські, працівники надзвичайних служб – це перш за все потужний професійний та безпековий потенціал України, що за рівнем підготовки наближає нас до найбільш потужних країн-членів НАТО,

– привітала зі святом захисників та захисниць віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, 3 серпня 2021 року президент підписав відповідний Закон, що змінює назву державного свята "День захисника України" на "День захисників і захисниць України", оскільки попередня назва не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками-захисниками Україну боронять також і жінки-захисниці.