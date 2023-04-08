До 5 років в'язниці: як в Україні карають ухилянтів від мобілізації

В Україні від початку повномасштабної війни за ухилення від мобілізації засудили декілька сотень українців. Найчастіше вироки виносять на Заході.

У Єдиному реєстрі судових рішень в деяких вердиктах зазначені детальні подробиці, з яких причин громадянин вирішив уникнути мобілізації.

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5 років за ухилення

Наприкінці березня в Мукачево Закарпатської області суд призначив 5 років в'язниці батьку двох дітей за те, що він відмовився від мобілізації. Крім двох дітей, чоловік утримував мати-пенсіонерку.

Чоловік визнав провину, зазначивши, що дійсно будучи військовозобов`язаним, пройшов комісію ВЛК та був признаний придатним. Він відмовився від призову на військову службу, бо виховував двох дітей: одному 6 років, іншому – 1,5 місяці. На той час жінка була вагітна.

Відтак суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому 3 роки умовного покарання.

Не може вбивати та ненавидіти

В Закарпатській обласній прокуратурі кажуть, що ухилянтів є сотні. Наприклад, станом на кінець березня 2023 року на Закарпатті обліковано 380 кримінальних справ. Санкція цієї статті передбачає ув’язнення на строк від 3 до 5 років.

На Тячівщині 40-річного мешканця селища Буштино засудили до 3 років позбавлення волі. Чоловік отримав повістку на відправку у серпні, однак тоді у РТЦК не з’явився.

У грудні минулого року вкотре відмовився від отримання повістки, пояснюючи, що його погляди суперечать тому, щоб брати зброю в руки, вбивати та ненавидіти людей. При цьому про приналежність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік не повідомив. У суді він розповідав про проблеми зі здоров’ям, але документів, які б підтверджували це, чоловік не мав.

Не прийшов, бо думав, що не візьмуть

Маневицький суд Волинської області наприкінці січня засудив потерпілого від аварії на ЧАЕС мешканця регіону, який теж ухилявся від мобілізації. Обвинувачений повідомив суду, що має захворювання, та, крім цього, його брат наразі перебуває в полоні.

Чоловік хворіє на синдром Рейно – це захворювання нервової системи. Тому він вважав, що його повернуть, оскільки таке вже було. Через це він не з'явився у пункт збору.

При цьому суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому один рік іспитового терміну.

В травму руки не повірили

Також у Маневицькому суді інший обвинувачений повідомив, що ухилився від мобілізації через травму руки, про що сповістив військомат.

Чоловік переконував, що його скарги на стан здоров`я не врахували, тому він умисно не прибув у визначений в повістці час на збірний пункт. Про вчинене жалкував, але суд призначив 3 роки в'язниці з іспитовим однорічним терміном.