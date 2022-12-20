"Слід йти обома шляхами": що потрібно, аби енергосистема України змогла пережити зиму

Україна потребує багато обладнання, аби компенсувати пошкодження, яких росіяни завдали енергосистемі. Щоб пережити зиму, потрібно йти двома шляхами.

Очевидно, що набагато простіше і швидше запустити ракету й знищити високовольтне обладнання або підстанцію, ніж їх відновлювати. Про це розповів генеральний директор "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Потрібно йти 2 шляхами

За словами Кудрицького, спеціалісти намагаються нарощувати можливості для продовження реставрації об'єктів. В компанії працює понад 1000 людей, які цілодобово відновлюють такі об’єкти, щоб українці все ще мали доступ до електропостачання.

Він наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО. Влада постійно про це нагадує. Потрібно збільшувати свою здатність відновлювати енергосистему, а також зменшувати здатність окупантів руйнувати.

Тому що, щоб пережити цю зиму, нам потрібно йти обома шляхами,

– додав посадовець.

Імпорт електроенергії з ЄС

Є ще один важливий аспект. Під час Паризької конференції з відновлення України президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б імпортувати частину електроенергії з Європи.

Країна вже під’єдналась до ЄС, аби мати можливість отримати аварійне постачання, якщо це необхідно. Кудрицький підсумував, що таким чином вже є можливість імпортувати електроенергію з ЄС.