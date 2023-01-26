Чи може військовий змінити місце служби через хворобу одного з батьків

На сьогодні в Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Є випадки, коли військовому потрібно змінити місце служби через хворобу близької людини.

Адвокат Андрій Карпенко розповів, чи може військовий змінити у такому випадку місце служби. Детальніше – читайте далі.

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Як військовий може змінити місце служби через хворобу одного з близьких

Так, переміщення військовослужбовця за станом здоров'я або за станом здоров'я членів його сім'ї здійснюється за рапортом та наявності відповідного медичного висновку.

Щоб змінити місце служби, необхідно подати рапорт командуванню про переведення у зв'язку зі станом здоров’я рідних. До цього треба додати відповідні документи:

дружини (чоловіка), його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей-учнів (студентів) навчальних закладів за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей-інвалідів I або II групи;

непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка);

братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

Переміщення на нове місце служби, викликане потребою догляду за хворими рідними, здійснюється командирами з'єднань, рівнозначними їм і вище посадовими особами на підставі рапорту військовослужбовця та відповідних документів, які підтверджують потребу в постійному догляді за ними.

Що відбувається з мобілізацією в Україні

Нещодавно очільник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що нині ніяких хвиль мобілізації немає.

За його словами, у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані. Рішення про мобілізацію ухвалюють після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.